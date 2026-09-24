Sfântul Siluan este ocrotitorul spiritual a doi ierarhi români 

Sf. Cuv. Siluan Athonitul, sărbătorit joi, este ocrotitorul spiritual al Episcopilor Ungariei și Italiei.

Episcopul Siluan al Ungariei

Ierarhul s-a născut în 16 septembrie 1971 la Lipova, județul Arad, din părinții Constantin și Joița, la botez primind numele Cristian Constantin.

Între 1990-1994 a urmat cursurile Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, pe care a absolvit-o cu lucrarea de licență cu titlul: „Rugăciunea lui Iisus în tradiție isihastă”.

În 11 august 1995 a fost tuns în monahism la Mânăstirea Hodoș-Bodrog din județul Arad, de către Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Aradului, naș de călugărie fiindu-i Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

În 13 august 1995 a fost hirotonit ierodiacon de către Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, iar în 13 decembrie 1995 a fost hirotonit ieromonah și hirotesit duhovnic de Preasfințitul Părinte Timotei.

Episcop al Ungariei

Odată cu înființarea Schitului românesc de la Körösszakál (Săcalul de Criș) din Bihorul Unguresc, a fost numit egumen al acestui schit cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în data de 6 aprilie 2002.

În 2003 i s-a încredințat ascultarea de Consilier administrativ-cultural al Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei și a fost hirotesit arhimandrit.

În 11 martie 2007 Colegiul Electoral al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria l-a ales în funcția de episcop al acestei eparhii, alegere care a fost validată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 21 iunie 2007.

În data de 8 iulie 2007 a fost hirotonit și instalat Episcop al Ungariei de Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului.

Activitatea arhierească

În cei aproape douăzeci de ani de arhipăstorire, activitatea sa s-a concentrat în primul rând asupra consolidării vieții bisericești și pastorale a comunității românești din Ungaria.

Pe lângă slujirea liturgică și vizitele pastorale în parohiile eparhiei, Episcopul Siluan a urmărit dezvoltarea infrastructurii bisericești și a așezămintelor eparhiale: între acestea se numără înființarea Așezământului Monahal Românesc din Budapesta, lucrări de restaurare la Catedrala din Giula și la alte biserici.

În același timp, episcopul s-a implicat constant în viața culturală și socială a românilor din Ungaria, participând la manifestări dedicate tradițiilor și identității românești și susținând legătura dintre Biserică, școală și comunitate.

Episcopul Siluan al Italiei

S-a născut în 5 martie 1970, la Gura Râului, județul Sibiu, fiind al patrulea din cei șase copii ai unei familii de preot.

În perioada 1989 – 1993 a urmat cursurile Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, iar în 1994-1998 a urmat cursuri doctorale la Institutul de Teologie Ortodoxă „Saint-Serge” din Paris.

A fost hirotonit diacon în 1994, apoi preot celib pe seama capelei Facultății de Teologie din Sibiu. Între 1994 și 2001 a fost preot slujitor și duhovnic la Mănăstirea de maici „Acoperământul Maicii Domnului” de la Bussy-en-Othe, Yonne, Franța.

A fost numit paroh al comunității „Sfânta Parascheva și Sfânta Genoveva” din Paris, în anul 1999. Doi ani mai târziu a fost tuns în monahism.

În data de 5 iulie 2001, a fost Episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, cu titulatura de Marsilianul, iar în 21 octombrie 2001 a fost hirotonit episcop în Biserica „Sfântul Iosif” a Parohiei Bordeaux, Franța.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales, în data de 5 martie 2008, drept cel dintâi Episcop Ortodox Român al Italiei, fiind întronizat în 8 mai 2008.

În slujba românilor din Italia

În calitate de Episcop al Italiei, PS Siluan a avut un rol important în organizarea și consolidarea eparhiei. În anii de păstorire, s-a preocupat de dezvoltarea administrației eparhiale, de organizarea teritorială în protopopiate și de consolidarea Centrului Eparhial de la Roma.

Un moment important l-a constituit obținerea recunoașterii juridice a Episcopiei de către statul italian, demers care a contribuit la consolidarea instituțională a Bisericii Ortodoxe Române în Italia.

O atenție deosebită a fost acordată copiilor, tinerilor și formării teologice. PS Siluan a susținut numeroase inițiative dedicate educației și vieții comunitare, între care Nepsis Italia și Centrul de Studii Teologice „Sfântul Dionisie Exiguul”. De asemenea, a contribuit la realizarea extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

O altă preocupare importantă a fost activitatea social-filantropică. În această perioadă s-a dezvoltat Asociația Filantropică „San Lorenzo dei Romeni”, alături de mai multe inițiative și organizații dedicate sprijinirii săracilor, bolnavilor și persoanelor private de libertate.