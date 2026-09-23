Să mergi înainte fără să uiți de unde vii: Bârsana a marcat 700 ani de la prima atestare documentară

„Lecția Bârsanei este una care depășește hotarele acestei comunități: să mergi înainte fără să uiți de unde vii; să fii contemporan fără să devii străin de propriile rădăcini; să intri în universalitate fără să-ți abandonezi identitatea”, a transmis Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului marți, într-un mesaj dedicat împlinirii a 700 de ani de la prima atestare documentară a localității.

„Memoria este responsabilitate. A-ți aminti înseamnă a primi în grijă. Cei șapte sute de ani ai Bârsanei nu aparțin, prin urmare, numai trecutului. Ei aparțin și viitorului. Noi suntem păstrători ai unei moșteniri sfinte și datori cu responsabilitate față de generațiile viitoare”, a mai scris Preasfinția Sa.

Ierarhul a participat în aceeași zi la evenimentele jubiliare dedicate împlinirii a șapte secole de atestare documentară. Manifestările au început în Biserica Mănăstirii Bârsana din județul Maramureș, cu o slujbă de Te Deum, și au continuat cu un Parastas oficiat de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Simpozion jubiliar

Au urmat lucrările Simpozionului Jubiliar „Bârsana – 700 de ani de la prima atestare documentară 1326–2026. Repere istorice, spirituale și culturale ale Bârsanei”, găzduite de Centrul Cultural Monahal „Episcopul Gavril de Bârsana” al Mănăstirii Bârsana.

Au participat reprezentanți ai mediului academic și ai Bisericii, ai administrației publice locale și oameni de cultură.

Cuvântul de bun venit a fost rostit stavrofora Filofteia Oltean, stareța sfântului așezământ, și de primarul comunei Bârsana, Teodor Ștefanca.

„Pământul Maramureșului, așa cum este el de sfânt și pământ al credinței binecuvântat de Dumnezeu, este plin de osemintele mărturisitorilor, ca și Sfântul Iosif Mărturisitorul, de la a cărui trecere la Domnul sunt 311 ani și pe care Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Iustinian l-a propus Sfântului Sinod spre canonizare, iar noi l-am proclamat ocrotitorul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului”, a spus la simpozion Părintele Episcop Iustin.

„Dăm slavă lui Dumnezeu că trăim aceste vremuri de biruință, după umilința și suferința mult înlăcrimată a românilor din Transilvania și din Maramureș.”

„Este slava și biruința Învierii, a Reînvierii episcopilor și a Reînvierii monahismului, iar maramureșenii, dacă sunt atât de credincioși, eu mărturisesc un adevăr, dacă sunt atât de puternici în credință și fideli credinței ortodoxe strămoșești, este pentru că au credința Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul”, a mai spus Preasfințitul Părinte Iustin.

Despre Bârsana

Localitatea Bârsana a fost atestată documentar prima dată într-o diplomă a Regelui Carol Robert de Anjou din data de 22 septembrie 1326. Urmele de locuire din zonă sunt însă mult mai vechi.

Lucrările simpozionului au adus în prim-plan numeroase documente de epocă, dar și elemente de identitate locală, punând în dialog istoria, geografia, memoria comunitară și spiritualitatea. Evenimentul cultural a fost organizat de Episcopia Maramureșului și Sătmarului, Mănăstirea Bârsana și Primăria comunei Bârsana, în colaborare cu Școala Gimnazială Bârsana.

Aproximativ 15% din teritoriul acestei comune de pe Valea Izei se află într-o arie naturală protejată din rețeaua Natura 2000.