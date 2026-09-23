Comunicat: 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Miercuri, 30 septembrie 2026, Biserica Ortodoxă Română aniversează 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de Patriarh.

Cu acest prilej, între orele 09.00-11.00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală.

După Sfânta Liturghie, de la ora 11.00, va fi oficiată slujba de Te Deum în Catedrala Patriarhală, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

În continuare, la ora 12.00, în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, va fi organizat un moment festiv, la care vor participa ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii Permanenței Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa Cabinetului Patriarhal prin e-mail ([email protected]), fax (0040.21.406.71.62) sau poștă la adresa: Str. Patriarhiei, nr. 2, RO-040161, sector 4, București.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române