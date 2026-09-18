Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Oaspeți din Statele Unite ale Americii, în vizită la Patriarhia Română

În ziua de joi, 17 septembrie 2026, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit, la Reședința Patriarhală, vizita Excelenței Sale Domnul Riley Barnes, Ambasador cu Însărcinări Speciale pentru Libertatea Religioasă Internațională în cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii și Secretar Adjunct al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă.

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Preoții militari s-au rugat la Iași împreună cu Mitropolitul Teofan și cu Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul

Preoții militari din Statul Major al Apărării, reuniți pentru convocarea anuală, s-au rugat joi, la Catedrala Mitropolitană din Iași, împreună cu Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, gazda întâlnirii, și cu Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, coordonatorul lor pe linie bisericească.

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Angajații Centrului de Presă Basilica au fost distinși pentru contribuția la ITO 2026: Un moment de recunoștință și apreciere

Angajații Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române au fost distinși joi cu diploma și medalia omagială 2026, în semn de apreciere pentru contribuția lor la mediatizarea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026, desfășurată la București.

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Martirii de la Ip, pomeniți de PS Benedict: Sensul unui moment complicat din viața noastră înseamnă înviere

Episcopul Benedict al Sălajului a oficiat luni Sfânta Liturghie în Parohia Ip din Sălaj, unde i-a pomenit pe cei 157 de români uciși în masacrul din 1940. Ierarhul a subliniat că sensul unui moment complicat din viața noastră înseamnă înviere.

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Schitul „Sf. Neagoe-Vodă Basarab” se pregătește de hram. Biserica mare și centrul pentru vârstnici, aproape de finalizare

Schitul „Sf. Neagoe-Vodă Basarab” din Vlădești, județul Argeș, se pregătește să-și cinstească ocrotitorul în perioada 25-26 septembrie 2026.

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