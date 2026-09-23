Mii de pelerini au participat la sărbătoarea Sf. Teodosie de la Mănăstirea Brazi: Nu s-a temut de puterea lumească

Mii de pelerini au participat marți la sărbătoarea Sfântului Teodosie de la Mănăstirea Brazi, județul Vrancea. Mitropolitul Varnava a subliniat că „Sfântul Teodosie nu s-a temut de puterea lumească”.

Programul sărbătorii a început luni seară, când Înaltpreasfințitul Părinte Varnava, Mitropolit de Neapolis și Stavroupolis (Biserica Ortodoxă a Greciei), a adus racla cu un fragment din lemnul Sfintei Cruci, fiind întâmpinată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Sfânta Cruce a fost așezată spre cinstire lângă racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Teodosie.

Hramul mănăstirii

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Varnava, împreună cu Arhiepiscopul Ciprian al Buzăului și Vrancei și Episcopul vicar Teofil Trotușanul.

Mitropolitul Varnava a evidențiat că Sfântul Teodosie a urmat cu fidelitate absolută calea Crucii lui Hristos, asumându-și jertfa pentru apărarea valorilor sacre.

„Când hoardele de barbari au ajuns în acest loc, el a refuzat să predea lucrurile sfinte și odoarele de preț, primind prin această alegere liberă cununa martiriului”.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a subliniat că Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie își extinde patronajul spiritual asupra întregii eparhii de la Curbura Carpaților, dincolo de ctitoria sa istorică de la Brazi.

După Sfânta Liturghie, cei trei ierarhi au vizitat mănăstirile Lepșa, Soveja și Trotușanu, cu popasuri la Mausoleul Eroilor din Soveja și la sediul Protoieriei Panciu.