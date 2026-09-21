Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Patriarhul Daniel: Crucea ne unește cu Hristos, Cel ce transformă durerea în bucurie
„Ne unește cu Hristos cel ce transformă durerea în bucurie, suferința în speranță, singurătatea în comuniune și neputința în biruință spirituală”, a subliniat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel despre Sfânta Cruce, la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.
Poetul Ioan Alexandru, comemorat la Mănăstirea Nicula: Mitropolitul Andrei a evocat moștenirea sa
Poetul Ioan Alexandru a fost comemorat vineri la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, la 26 de ani de la trecerea sa la Domnul. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a evocat moștenirea literară și duhovnicească a poetului.
Sfântul Ilarion Felea, cinstit la Arad: Lupta lui mărturisitoare ne întărește în lucrarea credinței
Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea a fost cinstit vineri la Arad la Catedrala istorică din municipiu, locul în care a slujit timp de două decenii. Manifestările au avut loc în cadrul „PATRIMONIUM – Tradiție, Comunitate, Valori. Zilele teologiei și culturii arădene”, organizată în perioada 16-19 septembrie pentru prima dată.
Un secol de la punerea pietrei de temelie: Mitropolitul Antonie a sfințit biserica Mănăstirii Chirilovca
La un secol de la punerea pietrei de temelie, biserica Mănăstirii Chirilovca din raionul Florești, Republica Moldova, a fost sfințită joi de Mitropolitul Antonie al Basarabiei, împreună cu Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului. Slujba de sfințire a avut loc în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Dionisie Erhan, Episcopul Cetății Albe-Ismail.
Fundația „Episcop Melchisedec” va derula noi proiecte de educație și sprijin social pentru copii și persoane vulnerabile
Fundația „Episcop Melchisedec” a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului va derula patru proiecte de educație și sprijin social pentru copii și persoane vulnerabile, în toamna acestui an. Noile inițiative beneficiază de finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Județean Neamț și a administrației locale a orașului Roman.