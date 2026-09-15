Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul României: Semnul Sfintei Cruci amintește lumii de iubirea jertfelnică a Domnului Iisus Hristos

„Semnul Sfintei Cruci amintește lumii de iubirea jertfelnică a Domnului Iisus Hristos”, a subliniat luni Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

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Sfântul Sofian va fi cinstit la Mănăstirea Antim: Racla cu moaștele sale va fi scoasă spre închinare

Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim va fi cinstit miercuri la așezământul monahal din Capitală, pe care l-a condus ca stareț.

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PS Mihail a binecuvântat așezarea Crucii pe biserica românilor din Christchurch, Noua Zeelandă

Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande a slujit duminică în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Christchurch, Noua Zeelandă, unde a săvârșit rânduiala de binecuvântare a așezării Crucii pe lăcașul de cult.

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Pompierii, în rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Timișoara: L-au cinstit pe Sfântul Iosif de la Partoș

Pompierii timișeni l-au cinstit vineri pe Sfântul Iosif de la Partoș la Catedrala Mitropolitană de la Timișoara.

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Opt parohii românești au participat la primul campionat de fotbal al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord

Opt parohii românești din Anglia și Țara Galilor au participat la prima ediție a Campionatului de Fotbal al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, desfășurată în sud-vestul Angliei.

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