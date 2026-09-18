Corul de copii și tineret al Patriarhiei Române la moment aniversar: 36 de ani de activitate

Corul de copii și tineret Symbol-Jean Lupu al Patriarhiei Române aniversează vineri 36 de ani de activitate.

Corul fost înființat în data de 18 septembrie 1990 de arhidiaconul Jean Lupu. În prezent, este condus de conf. Luminiţa Guţanu Stoian.

De-a lungul timpului a fost nominalizat de două ori (2001, 2002) la „Premiile Industriei Muzicale Româneşti”, este primul cor de copii înfiinţat ca asociaţie după 1989 şi care funcţionează şi în prezent. A imprimat în Kardex și la Radiodifuziunea Română peste 100 de lucrări corale.

Symbol este primul cor de copii care a susţinut un concert de colinde la Ateneul Român (16 decembrie 1990), având zeci de premii naţionale şi internaţionale.

Repertoriul Corului Symbol cuprinde lucrări de folclor, muzică bizantină, creaţii corale ale compozitorilor români şi străini, dar şi muzică clasică românească şi universală, colinde etc.

Înscrieri în corul de copii

Corala organizează o nouă selecție sâmbătă, 19 septembrie, în intervalul 12:30-14:00, în Amfiteatrul „I. G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Fiecare candidat trebuie să prezinte cel puțin două piese: religioase, laice, colinde, patriotice, muzică ușoară sau altele.

Nu este limită de locuri; toți cei aptitudini muzicale și care se încadrează în limitele de vârstă impuse de specificul corului vor fi acceptați.