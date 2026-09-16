Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de ieri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a sfințit o cruce de 23 de metri pe un deal de sub Masivul Iezer-Păpușa

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a sfințit o cruce de 23 de metri înălțime construită pe Dealul Ciuha din Voinești, comuna Lerești. Impunătoarea cruce, așezată pe culmea de la poalele Munților Iezer-Păpușa, devine astfel un reper pentru zona Muscelului.

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Voluntarii coordonatori, premiați pentru sprijinul oferit la organizarea ITO 2026: Mulțumim pentru timpul dăruit altora

Voluntarii coordonatori implicați în organizarea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026 au fost premiați marți pentru sprijinul oferit. „Vă mulțumim pentru timpul dăruit altora, este singurul timp câștigat”, a spus Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

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Sf. Ier. Dionisie va fi sărbătorit la Cahul: Moaștele sale și ale Sf. Blandina de la Iași vor fi purtate în procesiune

Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, va fi sărbătorit la Cahul, Rep. Moldova, prin mai multe manifestări religioase dedicate ocrotitorului Episcopiei Basarabiei de Sud și al Catedralei din municipiu.

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Racla cu piciorul drept al Sf. Ana a fost adusă la Constanța: Credincioși și pelerini s-au închinat la sfintele moaște

Credincioși constănțeni și pelerini din mai multe regiuni ale țării s-au închinat duminică la racla cu piciorul drept al Sfintei Ana, mama Maicii Domnului. Cinstitul odor a fost adus la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța de la Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din București.

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Statul grec va sprijini restaurarea și digitalizarea patrimoniului Patriarhiei Ierusalimului

Statul grec va sprijini, în următorii zece ani, restaurarea, conservarea și digitalizarea patrimoniului Patriarhiei Ierusalimului, în baza unui memorandum de cooperare încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii din Grecia.

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