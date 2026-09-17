Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești: Program

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești va avea loc duminică, 4 octombrie 2026, la Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov.

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Sfântul Sofian, serbat la Mănăstirea Antim: A fost un părinte al acestei cetăți

„În anii negri ai comunismului, Mănăstirea Antim a fost o candelă mereu aprinsă, a fost o lumină de înviere aici, în inima Bucureștiului, iar Sfântul Sofian a fost un profet, un apostol, un părinte al acestei cetăți la care alergau cei mai iscusiți intelectuali, cât și oameni simpli, căutând la el bunătatea, iertarea și sfatul înțelept”, a spus miercuri PS Varlaam Ploieșteanul.

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Moment jubiliar la Catedrala din Timișoara: Sf. Iosif cel Nou de la Partoș, arhipăstor în timpul ocupației otomane

Catedrala Mitropolitană din Timișoara își cinstește ocrotitorul într-un moment jubiliar, marcat în perioada 14-16 septembrie 2026 prin manifestări liturgice și culturale: anul acesta se împlinesc 90 de ani de la începerea construcției catedralei, 80 de ani de la sfințirea ei și 70 de ani de la proclamarea locală a canonizării Sf. Iosif cel Nou de la Partoș.

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Sărbătoare în Episcopia Basarabiei de Sud: Sf. Sofian de la Antim a fost cinstit alături de Sf. Blandina de la Iași

Sfântul Sofian de la Antim a fost sărbătorit miercuri în localitatea Manta din Episcopia Basarabiei de Sud.

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Arhiepiscopia Bucureștilor a semnat un acord de colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Arhiepiscopia Bucureștilor a semnat marți un acord de colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Capitală.

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