Proiect pentru prevenirea izolării sociale: O rețea de 15 cluburi comunitare sprijină vârstnicii din jud. Bacău

O rețea de 15 cluburi comunitare sprijină persoanele vârstnice vulnerabile din județul Bacău, în cadrul unui proiect dedicat prevenirii izolării sociale. Acțiunea este derulată de Asociația „Treime de Arhierei” în perioada 1 septembrie – 31 octombrie.

Inițiativa se adresează unui grup de 525 de persoane, dintre care 80% provin din mediul rural. Cluburile sunt organizate în municipiul Bacău și în alte 12 localități ale județului, fiind integrate într-o rețea de spații comunitare dezvoltată în ultimii ani de organizație, împreună cu Protopopiatul Bacău.

Intitulat „Vârsta senectuții, Vârsta activă – rețea de cluburi comunitare pentru prevenirea izolării sociale a persoanelor vârstnice din județul Bacău”, proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Județean Bacău.

Potrivit inițiatorilor, activitățile urmăresc creșterea participării sociale și menținerea legăturilor dintre persoanele de vârsta a treia și comunitățile din care fac parte.

Activități pentru beneficiari

Programul va include sesiuni dedicate sănătății mintale, drepturilor sociale și accesului la servicii publice, precum și întâlniri privind prevenirea abuzului, neglijării și fraudelor la care pot fi expuși vârstnicii.

În același timp, beneficiarii vor participa la ateliere de creație și lectură, activități de rememorare a istoriei locale și sesiuni de inițiere digitală, menite inclusiv să îi ajute să păstreze legătura cu membrii familiei aflați în străinătate.

Pentru desfășurarea programului vor fi pregătiți 15 facilitatori comunitari, printr-un seminar de perfecționare de două zile susținut de un expert în educația adulților.

Un alt rezultat al proiectului îl reprezintă elaborarea unui ghid metodic care va cuprinde cel puțin 40 de modele de activități pentru persoanele vârstnice. Materialul va fi transmis serviciilor publice de asistență socială din localitățile participante, precum și altor instituții și organizații active în acest domeniu.

Pe durata implementării sunt prevăzute cel puțin 30 de activități în cele 15 cluburi, jumătate dintre acestea urmând să fie susținute de un psiholog și un asistent social.

Proiectul va continua

La finalul programului va fi organizată, în municipiul Bacău, o manifestare comunitar la care vor participa beneficiarii și facilitatorii. Aceasta va cuprinde o conferință tematică, un moment artistic intergenerațional și expoziția „Comunități incluzive prin artă și cultură”, cu lucrări realizate în cadrul cluburilor.

Asociația „Treime de Arhierei” și-a asumat continuarea activităților timp de cel puțin șase luni după încheierea finanțării.

În fiecare dintre cele 15 cluburi va fi organizată cel puțin o activitate pe lună, ceea ce înseamnă minimum 90 de întâlniri suplimentare.