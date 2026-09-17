Martirii de la Ip, pomeniți de PS Benedict: Sensul unui moment complicat din viața noastră înseamnă înviere

Episcopul Benedict al Sălajului a oficiat luni Sfânta Liturghie în Parohia Ip din Sălaj, unde i-a pomenit pe cei 157 de români uciși în masacrul din 1940. Ierarhul a subliniat că sensul unui moment complicat din viața noastră înseamnă înviere.

Sfânta Liturghie a fost oficiată la altarul amenajat din cimitirul eroilor, ridicat în apropierea mormântului colectiv al martirilor.

Preasfinția Sa a arătat că, prin Crucea lui Hristos, suferința celor nevinovați poate primi un sens care depășește răul săvârșit și o transformă într-o mărturie a Învierii.

„Înălțarea Crucii aduce cu sine semnificații noi suferinței și răutăților omenești care provoacă suferință unora față de alții. Este semnul Învierii. Crucea care se înalță astăzi, în sensul că ceea ce a fost atunci o crimă odioasă se transformă în martiriu și într-o semnificație pedagogică pentru noi, cei de astăzi, de excepție”.

Episcopul Sălajului a subliniat că suferința fără o semnificație profundă, dincolo de ceea ce se vede, înseamnă absurd.

„Însă, în momentul în care se arată o lumină, se arată zorii Învierii, atunci suferința capătă semnificații și, zic mai ales, devine nu sursă de ură și de răzbunare, ci sursă de comportament schimbat și de înviere”, a completat ierarhul.

De la Cruce la Înviere

Preasfințitul Părinte Benedict a evidențiat că asumarea suferinței celuilalt face posibilă trecerea de la Cruce la Înviere.

„Din fericire, știm că au fost exemple luminoase când cei de altă credință și de alt neam, care în plan istoric se plasau în categoria agresorilor, în mod nevăzut și ascuns i-au protejat pe unii sau pe alții pentru o vreme sau poate chiar reușind să le păstreze viața, arătându-se părinți sau copii la nevoie, protejându-i pe cei lipsiți de ocrotire”.

PS Benedict i-a îndemnat pe credincioși să devină sursă de protecție pentru cei care trec prin experiențe cumplite.

„În felul acesta, se poate arăta Învierea. Crucea, suferința, prin exercițiul comun al participării, al compătimirii, al îmbrățișării, al iertării, poate să se arate semn vădit al Învierii”.

Moment de rugăciune

După Sfânta Liturghie, a avut loc un moment comemorativ închinat martirilor la împlinirea a 86 de ani de la tragedie.

Manifestările au continuat la Monumentul Martirilor din centrul localității, unde au fost rostite alocuțiuni prin care reprezentanții autorităților centrale și locale au adus un omagiu victimelor masacrului.

În noaptea de 13 spre 14 septembrie 1940, în localitatea Ip din județul Sălaj, a avut loc unul dintre cele mai dramatice episoade din nord-vestul Transilvaniei după Dictatul de la Viena (30 august 1940), când nordul Ardealului a fost cedat Ungariei horthyste.

Pe fondul tensiunilor etnice și al instigărilor, trupele maghiare, sprijinite de localnici, au masacrat populația românească din sat, sub pretextul unei explozii accidentale a unui depozit de muniții, pusă pe seama românilor.

În doar câteva ore, 157 de români – bărbați, femei și copii – au fost uciși cu cruzime, unii chiar în propriile case, cu sprijinul unor civili maghiari din sat.