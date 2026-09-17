Oaspeți din Statele Unite ale Americii, în vizită la Patriarhia Română

În ziua de joi, 17 septembrie 2026, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit, la Reședința Patriarhală, vizita Excelenței Sale Domnul Riley Barnes, Ambasador cu Însărcinări Speciale pentru Libertatea Religioasă Internațională în cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii și Secretar Adjunct al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă.

La întrevedere, a participat și Excelența Sa Domnul Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, precum și delegați ai Departamentului de Stat și ai Ambasadei Statelor Unite la București.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a urat bun-venit Excelenței Sale Domnul Ambasador Barnes și celorlalți membri ai delegației americane. De asemenea, Preafericirea Sa a oferit o prezentare concisă cu privire la libertatea religioasă în România.

Astfel, a menționat că, în România, libertatea religioasă este garantată prin Articolul 29 din Constituție, care protejează libertatea conștiinței și a credinței pentru toți cetățenii.

Totodată, a evidențiat că în Legea nr. 489/2006, cunoscută sub denumirea de Legea Cultelor, este specificat faptul că „Statul român recunoaște cultelor rolul spiritual, educațional, social-caritabil, cultural și de parteneriat social, precum și statutul lor de factori ai păcii sociale. Statul român recunoaşte rolul important al Bisericii Ortodoxe Române şi al celorlalte biserici şi culte recunoscute în istoria naţională a României şi în viaţa societăţii româneşti.”

La rândul său, Excelența Sa Domnul Barnes a mulțumit pentru primirea la Patriarhia Română și a exprimat admirația pentru credința și tradițiile poporului român. În plus, Excelența Sa a evidențiat situația geopolitică și religioasă complexă și tensionată din diferite regiuni ale lumii, inclusiv conflictul armat din vecinătatea României.

Preafericirea Sa a subliniat că Biserica Ortodoxă Română se roagă permanent pentru pace în întreaga lume și pentru o soluționare înțeleaptă, justă și durabilă a conflictelor, în special cel din Ucraina, România primind mulți refugiați ucrainieni cărora le acordă ajutor material și spiritual.

În cadrul întrevederii, cei doi interlocutori au mai semnalat numeroasele provocări cu care se confruntă societățile contemporane, mai ales în rândul tinerilor, precum adicțiile multiple, individualismul și însingurarea acentuată. În acest context, Patriarhul României a evidențiat importanța libertăți responsabile, protejării demnității umane, a solidarității și a dialogului între religii și comunități.

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