Un secol de Misiologie Ortodoxă la nivel universitar va fi marcat printr-un simpozion internațional la București

Un secol de la înființarea studiilor de Misiologie Ortodoxă la nivel universitar va fi marcat la București printr-un simpozion internațional dedicat profesorului Vasile Gh. Ispir, organizat în perioada 28-29 septembrie.

Manifestarea este organizată de Centrul de Studii Interreligioase și Interdisciplinare al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și va reuni cadre universitare, cercetători și doctoranzi din țară și din străinătate.

Tema simpozionul va urmări evoluția studiilor de misiologie ortodoxă, de la începuturile lor universitare până la provocările societății contemporane.

Deschiderea simpozionului

Lucrările vor fi deschise luni, 28 septembrie, în Amfiteatrul „I. G. Coman” al instituției de învățământ teologic din București, printr-o sesiune inaugurală moderată de Pr. prof. univ. dr. Radu Petre Mureșan, directorul Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare.

Programul include mesaje din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a lui Marian Preda, rectorul Universității din București, a lui Claudiu-Paul Buglea, președintele Senatului Universității din București, și a pr. Cosmin Daniel Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

Prima parte a zilei va fi dedicată unor comunicări despre reperele istorice și dezvoltarea instituțională a misiologiei. Între invitații din străinătate se numără Pr. Gregory Edwards de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vladimir din Statele Unite, Evangelia Voulgaraki și Nikolaos Tsirevelos din Grecia și Valentin Kozhukharov, cercetător și lector în Misiologie și Educație Creștină din Bulgaria.

O parte importantă a programului va fi consacrată personalității și moștenirii profesorului Vasile Gh. Ispir (1886-1947), considerat unul dintre întemeietorii studiilor universitare de Misiologie Ortodoxă din România.

De la pastorația tinerilor la inteligența artificială

Programul celei de-a doua zile va pune în discuție provocările actuale ale misiunii Bisericii Ortodoxe, inclusiv impactul tehnologiei și al schimbărilor sociale asupra activității pastorale.

Marți, 29 septembrie, după Sfânta Liturghie oficiată la Biserica „Sfânta Ecaterina” – Paraclis universitar, invitații vor lua parte la o slujbă de pomenire la mormântul profesorului Vasile Gh. Ispir, aflat în Mănăstirea Radu Vodă.

Lucrările vor continua cu sesiuni dedicate misiunii Bisericii într-o societate tehnicizată, inteligenței artificiale și discernământului pastoral, familiei creștine, secularizării și noilor paradigme ale misiunii ortodoxe.

Ultima sesiune va include comunicări despre activitatea profesorului Vasile Ispir în presa vremii, coordonatele canonice și juridice ale misiunii Bisericii, misiunea acesteia în spațiul universitar și evoluția învățământului teologic ortodox universitar și postuniversitar.

Vasile Gh. Ispir

S-a născut în data de 18 decembrie 1886, în Târgu Neamț. După studiile seminariale de la Iași, a urmat cursurile la Facultatea de Teologie din București, apoi la Berlin și Oxford. Revenit în țară pe fondul Primului Război Mondial, a participat la luptele de la Turtucaia și Dragoslavele, mai întâi cu gradul de sublocotenent, apoi ca locotenent de rezervă.

În 1919, a devenit primul student al Facultății de Teologie din București care a primit titlul de doctor în teologie, cu calificativul „magna cum laude”.

Un an mai târziu a fost numit docent universitar de Apologie creștină, iar în 1922 a devenit profesor titular la nou-înființata catedră de Îndrumări Misionare, pe care a slujit-o cu o scurtă întrerupere până la sfârșitul vieții. În aceeași perioadă, a fondat cercul social-creștin „Solidaritatea” și revista cu același nume.

Pe lângă activitatea academică, Vasile Ispir a ocupat între 1922 și 1926 funcția de secretar general al Ministerului Cultelor și Artelor, iar în 1944 a fost numit decan al Facultății de Teologie din București.

Problemele de sănătate l-au determinat să se retragă din activitatea didactică în 1946. A trecut la Domnul în dimineața zilei de 5 iulie 1947, la vârsta de 60 de ani, fiind înmormântat trei zile mai târziu la Mănăstirea Radu Vodă.