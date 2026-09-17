Mitropolitul Andrei va participa la Colocviile de la Nicula, organizate în memoria poetului Ioan Alexandru

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului va participa vineri, 18 septembrie, la Colocviile de la Nicula. Evenimentul este organizat anual la mănăstirea clujeană cu același nume, în memoria poetului Ioan Alexandru, care își doarme somnul de veci în cimitirul sfântului așezământ.

Manifestarea va debuta la ora 13:00, cu parastasul pentru sufletul lui Ioan Alexandru. Slujba va fi oficiată de un sobor condus de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei. Părintelui mitropolit i se vor alătura în slujire Arhim. Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, și Protos. Grigorie Benea, starețul mănăstirii clujene „Sf. 40 Mucenici” – Memorialul Gherla.

De la ora 15:00, în Sala de conferințe „Ioan Alexandru” de la Centrul de Studii Patristice al Mănăstirii Nicula va avea loc o sesiune de evocări intitulată „In Memoriam: Poetul Ioan Alexandru (1941-2000)”, la care va participa Maria Alexandru, fiica poetului.

Printre vorbitori se vor număra Pr. Ioan Morar, Arh. Dorel Cordoș, Conf. Univ. Dr. Gen. (r) Alexandru Leordean, artistul vizual Ioan Borlean, scriitorul Ion Petrovai, istoricul Andreea Dăncilă Ineoan de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Pr. Ioan Pintea, președintele Bibliotecii Județene Bistrița-Năsăud, și Dr. Emanuil Ineoan de la Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române.

Eveniment cu tradiție

Tradiția Colocviilor de la Nicula datează din 2010, fiind inițiate de Despărțământul Gherla „Ioan Alexandru” al organizației ASTRA. Manifestarea este găzduită anual de Mănăstirea Nicula.

Organizatorii citează întrebarea pe care și-o punea cândva Ioan Alexandru: „Câți poeți ai neamului nostru zac în cimitire și nu-i cercetează nimeni?”

„Colocviile de la Nicula sunt o legătură nedespărțită, un pact al memoriei vii cu opera rodită de nume ca Ion Apostol Popescu, Ioan Alexandru și Vasile Avram, iar mai apoi Emil Giurgiuca, Grigore Vieru și Valeriu Anania – adică ÎPS Bartolomeu, Mitropolitul Clujului”, adaugă organizatorii într-un anunț pe rețelele sociale.

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