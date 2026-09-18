Muzică pentru medici și pacienți: Corul Madrigal va susține un concert la Spitalul Colțea

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va susține în data de 23 septembrie un concert dedicat medicilor și pacienților la Spitalul Clinic Colțea din București.

Potrivit unui comunicat de presă, manifestarea va începe la ora 20:45 și îi va avea alături pe copiii din corurile Cantus Mundi.

Concertul are loc în curtea Spitalului Clinic Colțea și marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacientului. Accesul este gratuit, iar publicul poate participa pe baza unei rezervări prealabile.

Muzica, într-un registru al îngrijirii

Manifestarea face parte din programul „Madrigal pentru spitale”, inițiativă lansată în 2026 de Corul Madrigal și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), prin care muzica este adusă în spații medicale pentru pacienți, aparținători și cadre medicale.

Psihologul și muzicoterapeutul clinician Angelica Postu, președinta Asociației Române de Muzicoterapie, consideră că astfel de intervenții culturale pot contribui la starea de bine a celor aflați în mediul spitalicesc.

„Muzica nu înlocuiește actul medical, ci îl însoțește într-un alt registru al îngrijirii, în care pacientul este în primul rând om, și nu doar un bolnav care primește tratament”, a declarat Angelica Postu.

Potrivit specialistei, anxietatea, stresul și durerea asociate spitalizării fac ca muzica să poată deveni „un refugiu de stare de bine pentru toți cei implicați – medici, pacienți, familie”.

„Muzica în spitale este hidratarea sufletului”, a mai transmis psihologul, susținând că experiența artistică își poate găsi un loc mai important în spațiul medical.

„Madrigal pentru spitale”

Concertul de la Spitalul Clinic Colțea continuă seria de manifestări desfășurate în cadrul programului, după momentul artistic organizat la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”.

Vocile Corului Madrigal și ale copiilor din Cantus Mundi vor fi dedicate celor care lucrează în domeniul medical, celor aflați în prezent în îngrijire, precum și foștilor pacienți și familiilor acestora.

Inițiativa este realizată în parteneriat cu ASSMB și cu sprijinul Spitalului Clinic Colțea, în cadrul unui program prin care Corul Madrigal își propune să ducă activitățile muzicale dincolo de spațiile convenționale de spectacol și mai aproape de comunitate.