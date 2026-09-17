ATOR Craiova a desfășurat un program de educație nonformală pentru 50 de copii din medii vulnerabile

Asociația Tinerilor Ortodocși Români (ATOR) din Craiova a desfășurat, pe durata vacanței de vară, un program de educație nonformală și incluziune socială pentru 50 de copii vulnerabili cu vârste între 7 și 14 ani.

Programul, intitulat „OCOLNA – Program de incluziune socială și educație nonformală pentru copii vulnerabili”, s-a adresat copiilor din Ocolna, județul Dolj, și a cuprins șapte activități de educație nonformală, culturale, recreative și de implicare în comunitate, prin care organizatorii au urmărit dezvoltarea abilităților sociale și personale.

Prima activitate a fost dedicată cunoașterii și lucrului în echipă. Copiii au participat la jocuri, exerciții și trasee menite să dezvolte comunicarea, atenția, răbdarea și cooperarea.

O componentă importantă a proiectului a fost excursia organizată la Craiova, unde copiii au vizitat Biserica Madona Dudu, Muzeul Olteniei – Secția de Istorie, Muzeul de Științe ale Naturii și Planetariul. Programul excursiei s-a încheiat în Parcul „Nicolae Romanescu”, unde au fost organizate activități recreative și de socializare.

Educație pentru responsabilitate

Atelierele au abordat și teme legate de comportamentul social, motivație și responsabilitate. În cadrul unei activități dedicate bunelor maniere, copiii au discutat despre respectul față de părinți, profesori, colegi și ceilalți membri ai comunității.

Un alt atelier a fost dedicat perseverenței și stabilirii unor obiective personale. Pornind de la exemple ale unor sportivi de performanță, participanții au discutat despre muncă, disciplină și depășirea dificultăților.

Proiectul a inclus și o componentă de educație ecologică. După vizionarea unui material despre protejarea mediului, copiii au participat la o acțiune de ecologizare în satul Ocolna, menită să încurajeze responsabilitatea față de mediul înconjurător și comunitate.

Prin activitățile desfășurate, copiii au avut acces la experiențe educative și culturale care au completat componenta de formare personală și socială a programului.