Schitul „Sf. Neagoe-Vodă Basarab” se pregătește de hram. Biserica mare și centrul pentru vârstnici, aproape de finalizare

Schitul „Sf. Neagoe-Vodă Basarab” din Vlădești, județul Argeș, se pregătește să-și cinstească ocrotitorul în perioada 25-26 septembrie 2026.

Protos. Cosma Giosanu, egumenul sfântului așezământ, anunță programul sărbătorii și relatează care este stadiul lucrărilor.

Programul hramului

„Vom începe în seara de ajun cu Vecernia Mică, la ora 17:00, iar de la ora 19:00 o să începem Privegherea, care va fi deosebită, cu două coruri, și va dura până în jurul orei 01:00-01:30”, anunță părintele egumen.

„A doua zi de dimineață, de la ora 08:00, vom oficia slujba Ceasurilor și Sfânta Liturghie. Iar de la ora 16:00 vom face slujba ctitorilor adormiți, după cum este rânduiala în Sfântul Munte. În Sfântul Munte, întotdeauna se face slujba ctitorilor în ziua hramului, seara, la Vecernie.”

Sprijinitori duhovnicești

Protos. Cosma Giosanu a confirmat că părinții de la Chilia „Buna Vestire” a Schitului Lacu din Sfântul Munte Athos vor fi prezenți, ca de obicei, de hram, în frunte cu egumenul lor, Ieroschimonahul Ștefan Nuțescu.

„Ne bucurăm să-i avem în mijlocul nostru pe Gheronda Ștefan, pe Părintele David, care sunt ctitorii principali ai schitului”, a mai transmis egumenul, amintind că, în 26 septembrie, se vor împlini trei ani de când a fost oficiată prima slujbă de hram în bisericuța unde în prezent se slujește zilnic Sfânta Liturghie.

„Noi prin Sfânta Liturghie reușim să depășim momentele cu foarte multe greutăți și ispite. Pentru că, odată ce pleci pe drumul construirii unei biserici sau mănăstiri, întâmpini sumedenie de încercări din partea diavolului”, a explicat părintele protosinghel.

„Dacă nu aș fi avut formarea monahală de care m-am bucurat ca tânăr novice la Mănăstirea Sihăstria, unde i-am avut povățuitori pe Sfântul Cleopa și pe Arhim. Ioanichie Bălan, nu cred că aș fi făcut față.”

Recunoștința egumenului se îndreaptă deopotrivă către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, primul mare ctitor al așezământului monahal aflat în construcție. Ierarhul a sfințit piatra de temelie în data de 1 mai 2023.

Rugăciuni către cei mai mari

Protos. Cosma Giosanu spune că în momentele dificile adesea rememorează chipurile părinților îmbunătățiți pe care i-a cunoscut în perioada sa de formare la Sihăstria, iar când mai ajunge pe la mănăstirea sa de metanie, îngenunchează la mormintele lor și îi roagă să-i dea ajutor și iluminare în momentele de încercare.

Printre aceștia îi enumeră cu evlavie pe Sfinții Cleopa și Paisie de la Sihăstria, pe Părintele Ioanichie Bălan, Părintele Ambrozie Dogaru, Părintele Clement Hotnog, Părintele Casian Frunză, Părintele Onufrie, Părintele Varsanufie.

Stadiul lucrărilor

Lucrările la schit au avansat, chiar dacă recesiunea economică s-a resimțit prin încetinirea ritmului. Astfel, părintele egumen plănuia să aibă deja acoperișul instalat pe biserică, însă acesta se va face abia luna viitoare.

„Suntem la turlă. Este ridicată din cărămidă, acum se armează cu fier-beton și, după ce va fi o turnare de beton, probabil până la mijlocul lunii viitoare, până dă frigul, nădăjduim că o să acoperim biserica, să nu ne mai prindă fără acoperiș încă o toamnă și o iarnă rece, cu ploi, cu viscol, cu zăpadă”, spune Protos. Cosma Giosanu.

Centru pentru vârstnici

„Ne bucurăm că cealaltă lucrare, așezământul pentru vârstnici pe care îl construim în centrul comunei, merge destul de bine și este posibil ca, în vara anului 2027, să facem recepția lucrărilor”, anunță egumenul de la Vlădești.

Instituția socială va funcționa printr-un parteneriat cu autoritățile, iar proiectul de construcție beneficiază de fonduri guvernamentale.

Finisaje

Biserica va fi placată în întregime la exterior cu piatră în două culori.

Chiar în vinerea dinaintea sărbătorii „Înălțării Sfintei Cruci”, părintele egumen a comandat crucile care vor fi instalate pe biserica mare. Au fost proiectate de un ieromonah din obștea Sihăstriei și vor fi realizate de o firmă din Bacău.

„Sunt asemănătoare cu cele de la Mănăstirea Sihăstria, patru mai mici și o cruce mai mare. Cea mare va avea aproximativ 4,8 m înălțime, pentru că biserica este destul de înaltă, are 35 de metri și trebuie să existe un echilibru al proporțiilor”, explică egumenul.

Discuțiile despre pictură sunt în desfășurare și, cel mai probabil, pictura va fi în frescă la interior și în mozaic în pridvor. Iconografia va fi inspirată din cea a bisericilor din Sf. Munte Athos.

Între timp, se lucrează la mobilier (catapeteasmă, iconostase, strane, dulapuri). Urmează să fie comandate clopotele, policandrele, sfeșnicele mari din bronz, candelele din argint și Sfintele Vase.

Pentru toate acestea, orice ajutor este binevenit, subliniază Protos. Cosma Giosanu.

Schitul Sfântul Neagoe Vodă Basarab are rânduială athonită și a fost înființat în data de 28 septembrie 2022.

Donează online

Pentru a realiza lucrările, părintele egumen și comunitatea din jurul schitului au instituit modalitatea de donare online în lei sau altă valută.

Transfer bancar

Cont Lei: RO12 RNCB 0022 1738 0523 0001

Cont Euro: RO28 RNCB 0022 1738 0523 0004

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