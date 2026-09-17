Bucureștiul va sărbători 567 de ani de la prima atestare documentară prin spectacole, concerte și tururi ghidate

Bucureștiul va sărbători 567 ani de la prima atestare documentară printr-un amplu program pentru toate vârstele, organizat în zilele de sâmbătă și duminică în mai multe puncte ale Capitalei.

Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului, manifestările vor cuprinde spectacole, concerte, expoziții, proiecții, tururi ghidate și activități pentru toate vârstele.

Unul dintre principalele momente este iMapp Bucharest care va avea loc în Piața Constituției. Sâmbătă, de la ora 21:30, fațada Palatului Parlamentului va deveni suport pentru lucrări de video mapping realizate de șapte câștigători internaționali.

Programul serii va începe la ora 20:00 cu un concert și va include proiecția „NADIA – The Perfect 10”, dedicată Nadiei Comăneci.

Activități pe Calea Victoriei

Calea Victoriei va găzdui, în cadrul programului Străzi Deschise, activități sportive, expoziții, spectacole de teatru și circ, concerte, dezbateri și tururi ghidate.

În fața Muzeului Național de Artă al României va avea loc, în ambele zile, de la ora 19:00, un moment interactiv în care sunetele produse de public vor fi transformate în melodii, iar participanții vor putea desemna creația câștigătoare.

Duminică, de la ora 20:00, la Cercul Militar Național este programat un spectacol care combină moda, muzica, dansul și proiecțiile video. Ținutele de scenă sunt realizate de studenții UNArte din articole vestimentare second-hand.

Instituții își deschid porțile

Sediul Primăriei Municipiului București va putea fi vizitat gratuit în cadrul a patru tururi ghidate. Acestea sunt programate sâmbătă, între orele 16:00–17:00 și 17:00–18:00, respectiv duminică, între 12:00–13:00 și 13:00–14:00. Înscrierea se realizează online.

Duminică, de la ora 16:00, bucureștenii sunt invitați la un recital de pian și vioară sub Arcul de Triumf. Programul va cuprinde lucrări românești și creații din repertoriul clasic, precum și tango și alte ritmuri. Monumentul va putea fi vizitat gratuit în aceeași zi, între orele 10:00 și 18:00.

Casa Filipescu-Cesianu va găzdui, la rândul său, o nouă ediție Weekend Sessions, dedicată de această dată culturii spaniole. Între orele 16:00 și 21:00 sunt programate concerte live, tururi ghidate ale Muzeului Vârstelor, ateliere pentru copii și proiecții de film în aer liber.

Accesul la aceste activități se face pe baza biletului de intrare la muzeu.

Transportul public, inclus în program

Sărbătoarea orașului se desfășoară și în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Programul va include expunerea unor vehicule istorice la Gara Basarab, tururi ghidate la Depoul și Autobaza Giurgiului, precum și vizite la Muzeul CFR și Salonul Regal din Gara de Nord.

Totodată, vor fi introduse linii speciale către obiective culturale și turistice din județul Ilfov, cu plecare din Parcul Regele Mihai I.

Prima atestare documentară a Bucureștiului a fost consemnată în ziua de 20 septembrie 1459, într-un document emis de domnitorul Vlad Țepeș.