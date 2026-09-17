Episcopul Ioan Casian despre cruce: Ne arată perspectiva în care trebuie să privim întreaga noastră viață

„Ne arată perspectiva în care trebuie să privim cel puțin anul bisericesc care începe, dacă nu întreaga noastră viață”, a spus Episcopul Ioan Casian al Canadei despre cruce.

Ierarhul a oficiat luni Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Edmonton, Alberta, unde a explicat că așezarea sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci la începutul anului bisericesc pune înainte credincioșilor centrul lucrării mântuitoare a lui Hristos.

„Biserica ne aduce aminte de momentele esențiale, importante, marcante ale tradiției noastre creștine și ale vieții noastre spirituale, duhovnicești. Dincolo de dimensiunea istorică a sărbătorii, în centrul ei rămâne adevărul fundamental al credinței creștine: Hristos este Cel care Se jertfește pentru noi pe Cruce”.

Totodată, Episcopul Canadei a arătat că istoria mântuirii descoperă treptat limitele omului care încearcă să își găsească singur drumul spre Dumnezeu.

„A fost nevoie de acest timp îndelungat până la întruparea Mântuitorului Hristos pentru ca omul să experimenteze, în același timp, și binecuvântarea, dar și neputința. Să ajungă la măsura în care să constate că prin sine însuși nu are nicio șansă să dobândească mântuirea și atunci, în profunzimea neputinței sale, să strige după ajutorul lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Omul caută ajutorul lui Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Ioan Casian a arătat că Sfânta Cruce nu este doar un simbol al credinței, ci un reper după care creștinul este chemat să își orienteze viața: „Perspectiva pe care o proiectează Crucea este tocmai această răstignire a minții noastre omenești”.

Ierarhul a explicat semnificația gestului prin care creștinii se închină, acesta fiind atât o mărturisire a Jertfei lui Hristos, cât și o invocare a Sfintei Treimi.

„Când ne facem semnul Crucii ne însemnăm exact cu Crucea pe care Hristos a fost răstignit, deci ne aducem aminte de răstignirea Lui și de jertfa Lui pentru noi și pentru a noastră mântuire.

„În același timp, când ne însemnăm cu semnul Crucii rostim și numele celor trei Persoane ale Sfintei Treimi – Tatăl, Fiul și Sfântul Duh”, a adăugat Preasfinția Sa.

Episcopul Canadei a încheiat prin a sublinia responsabilitatea Bisericii de a păstra vie această perspectivă într-o societate marcată de frământări și schimbări: „Își are rolul ei de a aduce aminte societății că avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că doar Cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu, harul Lui, pot îndrepta viața noastră”.