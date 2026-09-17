Angajații Centrului de Presă Basilica au fost distinși pentru contribuția la ITO 2026: Un moment de recunoștință și apreciere

Angajații Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române au fost distinși joi cu diploma și medalia omagială 2026, în semn de apreciere pentru contribuția lor la mediatizarea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026, desfășurată la București.

Distincțiile au fost înmânate de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, în cadrul unei ceremonii organizate în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei.

Preasfinția Sa a subliniat că ceremonia reprezintă un moment de recunoștință din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru efortul depus de echipele Agenției de Știri Basilica, Trinitas TV, Radio Trinitas și Ziarul Lumina în reflectarea manifestărilor dedicate tinerilor: „Ne aflăm la un moment de recunoștință și de apreciere”.

„Prin profesionalism, dedicare și multă muncă au reușit să contribuie la punerea în valoare și la cunoașterea acestui eveniment”, a spus ierarhul.

Recunoștință pentru efort și dedicare

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că misiunea jurnalistică nu se încheie odată cu programul oficial.

„Un astfel de eveniment, nu se încheie odată cu ultima manifestare din program. El se continuă prin cuvintele, mărturiile și emoția pe care presa o transmite mai departe”.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat munca discretă din spatele reportajelor, transmisiunilor, fotografiilor și materialelor publicate în timpul evenimentului.

„Vă felicităm pentru dedicarea și efortul dumneavoastră, care de multe ori nu se vede din spatele camerelor și microfoanelor, dar care este constant și care a făcut ca acest eveniment să fie o reușită”.

Distincții pentru angajați

Diploma omagială 2026 a fost acordată pentru merite deosebite în transmiterea activităților ITO 2026. Din echipa Agenției de Știri Basilica au primit distincții editorii de știri Ștefana Totorcea și Mihail Pătrășcanu și fotoreporterul Raluca Emanuela Ene.

La Radio Trinitas au fost distinși Adriana Ene și Cătălina Dima, realizatoare emisiune Radio Trinitas, precum și diac. Andrei Butu, Doru Mihalache și Vlad Mariuț, reporteri de știri religioase.

Din partea Trinitas TV au primit distincții pr. Alexandru Trușcă, consilier patriarhal și producător general, Iulian Bobârnea, redactor șef al Departamentului social, și Alina Cândea, producător. Din cadrul echipei Ziarului Lumina au fost distinși Nicoleta Olaru, redactor șef Ediția online, diac. Eduard Murariu, redactor, Marius Nedelcu, editor coordonator, și Mihnea Păduraru, fotoreporter.

„Vă mulțumim pentru tot efortul pe care îl depuneți de multe ori în mod discret, fără să fiți văzuți. Dar efortul lor este prezent acolo pentru ca imaginile, cuvintele, mărturiile să fie frumos prezentate”, a transmis Preasfințitul Părinte Paisie tuturor membrilor Centrului de Presă Basilica.

În cadrul ședinței Permanenței Consiliului Național Bisericesc, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit tuturor sectoarelor Administrației Patriarhale pentru eforturile depuse la buna desfășurare a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026 și a conferit diploma și medalia omagială.

Mai multe fotografii de la festivitate sunt disponibile în secțiunea Galerii foto.