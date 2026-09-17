Un volum despre transformarea fostei închisori de la Sighet în Memorial al Victimelor Comunismului a fost lansat la BNR

Volumul „Memorialul Sighet. De la idee la faptă”, semnat de prof. ing. Nicolae Noica, a fost lansat miercuri la Banca Națională a României. Cartea prezintă transformarea fostei închisori într-un memorial al victimelor comunismului.

Potrivit unui comunicat transmis de Academia Română, lansarea a avut loc în sala „Mitiță Constantinescu”, la 33 de ani de la fondarea Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighetu Marmației.

La prezentarea volumului au luat cuvântul acad. Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, Ana Blandiana, președinta Fundației Academia Civică, Silvia Colfescu, directoarea Editurii Vremea, și autorul cărții, prof. ing. Nicolae Noica. Întâlnirea a fost moderată de Adrian Vasilescu.

Loc al memoriei

Acad. Mugur Isărescu a evidențiat caracterul recuperator al lucrării și cele două direcții principale pe care aceasta le dezvoltă.

Prima direcție urmărește istoria clădirii care a devenit ulterior închisoarea de la Sighet, iar cea de-a doua prezintă transformarea acesteia într-un loc al memoriei victimelor represiunii comuniste.

„A doua linie tematică a lucrării abordează în profunzime transformarea acestei închisori într-un spațiu încărcat de tragism, temniță-martor a unora dintre cele mai oribile crime ale regimului comunist, de strivire a identității morale și de distrugere a integrității fizice, de demoralizare a unei întregi generații”, a explicat guvernatorul BNR.

Resursă pentru prezent și viitor

Președintele Academiei Române a evidențiat caracterul cultural al Memorialului și felul în care acesta transformă memoria unui spațiu tragic într-o resursă pentru prezent și viitor: „Este un centru cultural și asta îl face unic în contextul tragismului pe care a fost construit”.

„Cu dorința de a ne face optimiști, să credem într-o viață mai bună, pentru că toate aceste lucruri sunt făcute pentru a ne construi prezentul și viitorul”, a adăugat acad. Marius Andruh.

Autorul volumului, Nicolae Noica, a explicat că lucrarea urmărește etapă cu etapă dezvoltarea Memorialului, de la dificultățile începutului și restaurarea clădirii până la inaugurarea ansamblului.

„Cartea pe care o prezentăm astăzi relatează pas cu pas nașterea și maturizarea acestui proiect ambițios. Sunt prezentate dificultățile începutului, lucrările de restaurare și amenajare a spațiilor, problemele finanțării și, în cele din urmă, finalizarea și inaugurarea ansamblului”.

Importanța recuperării memoriei

Nicolae Noica a subliniat și necesitatea păstrării unei mărturii scrise despre această lucrare: „De ce este nevoie de reconstituirea scrisă a unui demers ziditor? Fiindcă supraviețuitorii represiunii dispar pe rând dintre noi, iar memoria colectivă are nevoie de o continuă împrospătare”.

„Memorialul de la Sighet predă peste timp lecția demnității și a responsabilității și ne învață că împotriva mutilării istorice se poate lupta prin recuperarea memoriei. Iar adevărul, cum scrie în Evanghelie, este singurul care ne va face liberi”, a evidențiat autorul.

Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet a început să fie realizat în 1993, când Fundația Academia Civică a preluat ruina fostei închisori, la inițiativa Anei Blandiana și a lui Romulus Rusan.

Clădirea a fost restaurată și transformată treptat în muzeu, fiind inaugurată în 20 iunie 1997. În anii următori, celulele fostei închisori au devenit săli dedicate represiunii comuniste, pe baza documentelor și mărturiilor strânse de Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului.