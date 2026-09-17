Preoții militari s-au rugat la Iași împreună cu Mitropolitul Teofan și cu Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul

Preoții militari din Statul Major al Apărării, reuniți pentru convocarea anuală, s-au rugat joi, la Catedrala Mitropolitană din Iași, împreună cu Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, gazda întâlnirii, și cu Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, coordonatorul lor pe linie bisericească.

Ierarhii au oficiat Sfânta Liturghie, în cadrul căreia teologul Claudiu George Dulgheru a fost hirotonit diacon, urmând să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Satu Nou din comuna ieșeană Fântânele.

Lucrare necesară a Bisericii

La final, Părintele Mitropolit Teofan și-a exprimat bucuria pentru reluarea tradiției privind prezența preoților în Armata Română, așa cum era înainte de instaurarea comunismului.

„Toată binecuvântarea duhovnicească pentru lucrarea pe care preoții o desfășoară în țară și în afara ei, însoțindu-i pe ostașii țării acolo unde conducerea ei îi trimite”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Toată binecuvântarea duhovnicească pentru lucrarea lor acolo, în sfintele și dumnezeieștile Liturghii, uneori săvârșite și departe de țară, așa cum i-am cunoscut eu, pe vremuri, în Irak și în Afganistan, în biserici mai mult improvizate. Dar cu atât mai intensă era rugăciunea, cu cât contextul era mai ostil pentru o asemenea lucrare.”

„Toată prețuirea noastră pentru întreaga lucrare duhovnicească pe care o săvârșesc la Sfânta Spovedanie, în discuțiile între patru ochi cu ostașii, în cuvintele pe care le rostesc atunci când se ivește prilejul, aducând mulțumire lui Dumnezeu și arătând importanța acestei frumoase și atât de necesare lucrări a Bisericii”, a mai spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Binecuvântare din partea Patriarhului României

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a transmis participanților binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Este o tradiție mai veche, însă, până anul acesta, aceste convocări s-au desfășurat pe diversele arme ale Armatei Române. Iată că, aici, la Iași, are loc, în premieră, întâlnirea tuturor preoților din cadrul armelor Forțelor Armate”, precizat Preasfinția Sa.

„Lucrul acesta ne aduce aminte de faptul că, în anul 1996, tot aici, la Iași, s-a organizat primul simpozion Biserica și Armata, ale cărui lucrări au fost publicate într-un valoros volum apărut la Editura Trinitas.”

Distincții

În semn de apreciere pentru sprijinul acordat activității Bisericii și pentru buna colaborare dintre instituțiile bisericești și cele militare, domnul general Valentin Brânzei, directorul Statului Major al Apărării, a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, „Crucea Moldavă”.

Generalul Valentin Brânzei i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Teofan și i-a oferit, din partea șefului Statului Major al Apărării, Emblema de Onoare a instituției.

Lucrări organizate în două sesiuni

La întâlnire participă generalul Valentin Brânzei, directorul Statului Major al Apărării, părintele Sorin Pitic, inspector general și șef al Secției de Asistență Religioasă din Armata României, colonel Dan Valer Orza, comandantul Garnizoanei Iași și al Brigăzii 15 Mecanizată, și aproximativ 80 de preoți militari.

Lucrările s-au desfășurat în două sesiuni. În cadrul primeia, prof. univ. dr. Cătălin Turliuc, de la Academia Română – Filiala Iași, a susținut conferința cu tema „Identitate și spiritualitate. Provocări contemporane”.

Cea de-a doua sesiune a fost dedicată aspectelor administrative și provocărilor misiunii preotului în mediul militar, oferind participanților cadrul pentru discutarea unor teme specifice activității de asistență religioasă din cadrul Armatei României.

Convocarea anuală a clerului militar din România se va încheia vineri.