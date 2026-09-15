Voluntarii coordonatori, premiați pentru sprijinul oferit la organizarea ITO 2026: Mulțumim pentru timpul dăruit altora

Voluntarii coordonatori implicați în organizarea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026 au fost premiați marți pentru sprijinul oferit. „Vă mulțumim pentru timpul dăruit altora, este singurul timp câștigat”, a spus Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Ceremonia de premiere a avut loc în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei. Arhid. Eugen Maftei, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat rolul voluntarilor în buna desfășurare a ITO 2026.

„În spatele evenimentelor frumoase, al activităților reușite și al programului atractiv, au stat ore de muncă asiduă, de efort susținut și de dăruire”.

„Munca celor mai mulți dintre voi nu a fost văzută, dar aceasta nu înseamnă că ea nu a existat și că nu a fost apreciată”, a subliniat consilierul eparhial.

Arhid. Eugen Maftei și-a exprimat speranța că tinerii vor continua să se implice și în proiectele viitoare ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Prietenii adevărați ai Bisericii”

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a apreciat implicarea voluntarilor coordonatori atât la ITO 2026, cât și la alte manifestări bisericești: „Toate aceste sărbători ale Bisericii ne-au oferit prilejul de a vedea, în persoane ca dumneavoastră, prietenii adevărați ai Bisericii”.

Episcopul vicar i-a îndemnat pe tineri să păstreze comuniunea și disponibilitatea arătate în timpul întâlnirii de la București: „Comuniunea și dragostea dumneavoastră arătată în acest grup pe care îl formați de ceva timp, dar și iubirea și atenția pe care le arătați celorlalți înseamnă foarte mult”.

„Vă îndemn cu toată inima să perpetuați, să duceți mai departe o astfel de atmosferă și de lucrare”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul le-a mulțumit voluntarilor coordonatori pentru implicarea lor în slujirea celorlalți și pentru comuniunea pe care au pus-o înaintea confortului personal.

Răsplata lui Dumnezeu

PS Timotei Prahoveanul a arătat că semnele de recunoștință primite de tineri sunt importante, însă mai presus de acestea rămâne răsplata lui Dumnezeu.

„Dar cel mai important este să vă întâlniți cu răsplata pe care o trimite Dumnezeu celor care lucrează pentru El și celor care iubesc biserica, celor care iubesc pe ceilalți tineri și pe cei care nu mai sunt tineri, dar care au nevoie de ajutorul dumneavoastră”.

Voluntarii coordonatori care au sprijinit organizarea evenimentului au primit Diploma Anului Omagial 2026 cu medalie. Distincții au fost acordate și unor clerici și angajați ai Arhiepiscopiei Bucureștilor care au contribuit la organizarea întâlnirii.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2026 a reunit la București 2.400 de participanți din țară și din străinătate. La organizarea manifestării au contribuit peste 500 de voluntari, clerici și mireni, care au însoțit delegațiile și au sprijinit desfășurarea programului.