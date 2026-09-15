Statul grec va sprijini restaurarea și digitalizarea patrimoniului Patriarhiei Ierusalimului

Statul grec va sprijini, în următorii zece ani, restaurarea, conservarea și digitalizarea patrimoniului Patriarhiei Ierusalimului, în baza unui memorandum de cooperare încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii din Grecia.

Documentul a fost semnat la Atena în luna iunie 2026 și a fost ratificat săptămâna trecută de Parlamentul Greciei, printr-un proiect de lege al Ministerului Culturii, adoptat cu majoritate. Acordul are o durată de zece ani și poate fi prelungit în urma unei evaluări comune a rezultatelor aplicării sale.

Cooperarea vizează Sfintele Locuri de pelerinaj, bisericile și așezămintele monahale, operele de artă și odoarele, precum și patrimoniul Arhivei Istorice și al Bibliotecii Patriarhale.

„Un factor de stabilitate, continuitate și moderație”

Ministrul grec al Culturii, Lina Mendoni, a subliniat rolul istoric și spiritual al Patriarhiei Ierusalimului în Țara Sfântă.

„Patriarhia Ierusalimului este cel mai vechi așezământ creștin din Țara Sfântă. De multe secole, păzește Sfintele Locuri, asigură îndrumarea duhovnicească a credincioșilor și garantează prezența neîntreruptă a Ortodoxiei și a elenismului în regiunea în care s-a născut și s-a înrădăcinat credința creștină”.

„Păstrarea, cercetarea științifică și punerea lor în valoare constituie o responsabilitate care nu privește doar Patriarhia Ierusalimului și Grecia”, a subliniat oficialul grec.

În contextul situației din Orientul Mijlociu, Lina Mendoni a arătat că prezența Patriarhiei Ierusalimului „reprezintă un factor de stabilitate, continuitate și moderație, contribuind la păstrarea caracterului multireligios și multicultural al Țării Sfinte”.

Un milion de euro anual

Memorandumul prevede o finanțare anuală de un milion de euro pentru proiectele convenite, suma fiind asigurată în mod egal de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii din Grecia.

Printre lucrările prevăzute se numără conservarea și restaurarea monumentelor și relicvelor, elaborarea studiilor științifice și tehnice, documentarea digitală a patrimoniului, precum și organizarea, conservarea și digitalizarea manuscriselor și tipăriturilor din Arhiva Istorică și Biblioteca Patriarhală.

Acordul include și restaurarea icoanelor, picturilor bisericești, sculpturilor în lemn și mozaicurilor, precum și dezvoltarea unor programe academice și educaționale în colaborare cu instituții de învățământ superior din Grecia.

„Prin prezentul proiect de lege, statul elen transformă o relație istorică și de durată într-o politică de protecție concretă, organizată și pe termen lung, oferind Patriarhiei Ierusalimului un sprijin instituțional, științific, tehnic și financiar stabil”, a declarat ministrul Culturii.

„Protejarea patrimoniului cultural nu este un lux”

Implementarea proiectelor se va face cu respectarea autonomiei istorice, administrative și canonice a Patriarhiei Ierusalimului. Prioritățile vor fi stabilite de patriarhie împreună cu cele două ministere, iar finanțările vor fi acordate pentru programe concrete, convenite în scris.

„Protejarea patrimoniului cultural nu este un lux. Este un act de responsabilitate față de istorie, o investiție în cunoaștere, o contribuție la prezența internațională a Greciei și la diplomația culturală”, a subliniat Lina Mendoni.

Printre primele proiecte discutate după semnarea Memorandumului se află protejarea și restaurarea complexului Metocului Sfântului Mormânt din Plaka și a bisericii bizantine din Goumenos, în Ilia, precum și documentarea sfintelor moaște și a obiectelor sfinte păstrate în metocurile Patriarhiei Ierusalimului din Grecia.