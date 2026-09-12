Ministrul grec al Finanțelor a fost primit de Patriarhul Daniel: România și Grecia, unite prin legături foarte puternice

Ministrul grec al Finanțelor, Kyriakos Pierrakakis, a fost primit sâmbătă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Reședința Patriarhală. „România și Grecia sunt unite prin legături foarte puternice, care au rezistat de secole”, a subliniat oficialul grec.

La vizita oficială a participat și Evangelia Grammatika, ambasadoarea Greciei la București. Discuțiile au vizat relațiile dintre cele două țări, provocările actuale și rolul coeziunii sociale.

Ministrul grec al Finanțelor a precizat că întrevederea a abordat și modalitățile prin care poate fi sprijinită coeziunea socială și despre cum „am putea să facem mai multe pentru societățile și popoarele noastre”.

„Mulțumesc foarte mult Preafericitului Parinte Patriarh Daniel pentru minunata întâlnirea pe care am avut-o”, a declarat Kyriakos Pierrakakis.

În cadrul vizitei, Patriarhul României le-a oferit oficialilor greci mai multe volume apărute la editurile Patriarhiei Române și semnate de Preafericirea Sa.

De asemenea, Ministrul grec al Finanțelor a primit, din partea Patriarhului Daniel, Diploma și Medalia Anului Omagial al Pastorației Familiei Creștine.