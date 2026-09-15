Argeșul va celebra moștenirea Dinastiei Basarabilor printr-un festival dedicat istoriei, artei și credinței

Județul Argeș va celebra moștenirea Dinastiei Basarabilor printr-o serie de manifestări, care vor avea loc în municipiile Curtea de Argeș și Pitești, în zilele de 25 și 26 septembrie.

Potrivit unui comunicat de presă, programul urmărește „recuperarea, promovarea și valorificarea moștenirii istorice, spirituale și culturale lăsate de Dinastia Basarabilor”, reunind cercetarea, literatura, artele vizuale, muzica și tradiția.

Manifestările fac parte din Festivalul Național de Științe și Arte „Basarab Fest”, organizat pentru cel de-al treilea an.

Moștenirea Basarabilor, în atenția cercetătorilor

Prima zi, 25 septembrie, este rezervată dimensiunii istorice și academice. La Muzeul Municipal Curtea de Argeș va avea loc, începând cu ora 12:00, simpozionul științific „Moștenirea Dinastiei Basarabilor”.

Programul include comunicări și alocuțiuni susținute de personalități ale vieții academice și bisericești, printre care Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului, academicianul Ioan-Aurel Pop și părintele profesor Constantin Necula.

În cadrul manifestării va fi lansată și antologia ediției din 2025 a festivalului, coordonată de Claudiu Dumitrache.

Un moment distinct îl va constitui instituirea Ordinului Dinastiei Basarabilor, care va fi acordat semnatarilor actului de întemeiere, precum și unor personalități care susțin promovarea valorilor culturale și istorice românești.

Poezie, arte vizuale și muzică la Pitești

Programul va continua sâmbătă, 26 septembrie, la Grădina de Vară din Pitești, unde vor fi premiați laureații celor două concursuri naționale desfășurate sub egida festivalului: „Toată vremea-și are vreme”, dedicat poeziei, și „Nouă Meșteri Mari”, destinat artelor vizuale.

Câștigătorii vor primi Trofeul Basarabilor, Medaliile de Aur și Argint ale Basarabilor, precum și premii speciale oferite de partenerii manifestării culturale.

După festivitatea de premiere, de la ora 15:30, va începe spectacolul „Flacăra Basarabă”, care va reuni artiști consacrați și reprezentanți ai noilor generații.

Distincții pentru personalități ale culturii

În cadrul spectacolului vor primi Ordinul Dinastiei Basarabilor Dida Drăgan, părintele Constantin Necula, scriitorul Nicolae Oprea și mezzosoprana Adina Sima.

Distincția a fost instituită de organizatori pentru recunoașterea contribuției la promovarea valorilor, identității și culturii românești și a implicării în susținerea festivalului.

Programul se va încheia după ora 19:00, prin aprinderea „Torțelor Basarabe”.

Accesul publicului este gratuit pe parcursul celor două zile ale festivalului.

Manifestarea, instituită în anul 2024, este organizată de Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” Pitești, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și revista Regal Literar, sub egida Asociațiunii Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), în parteneriat cu instituții academice și culturale din țară și din Rep. Moldova.