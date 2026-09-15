Mitropolitul Andrei a sfințit noile clopote ale Mănăstirii Cășiel din județul Cluj

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit luni noi clopote pentru Mănăstirea Cășiel din județul Cluj, cu prilejul hramului așezământului monahal.

Cele cinci clopote au fost realizate în acest an la Turnătoria „Blotor” din Satulung, județul Maramureș. După slujba de sfințire, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie.

„Pironiți pe crucea Domnului Iisus Hristos”

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a rostit predica, pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2, 20).

„Aducerea aminte de moarte, judecată, rai și iad, aceste patru cuie ar trebui să ne țină, din punct de vedere duhovnicesc, pironiți pe crucea Domnului Iisus Hristos, că răstignindu-ne față de toate păcatele și fărădelegile noastre din lume, El ne mântuiește”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, protos. Serafim Bădilă, duhovnicul mănăstirii, le-a mulțumit ierarhului și credincioșilor pentru participare și i-a îndemnat pe cei prezenți să își poarte crucea cu împăcare și credință.

Mănăstirea Cășiel

Așezământul monahal a fost ctitorit în anul 1765 de călugărul Pahomie Georgiu, pe un teren moștenit de la părinții săi. Biserica mănăstirii a ars în 1823 și a fost refăcută de localnici, iar în iarna anului 1925 s-a prăbușit sub greutatea zăpezii.

În anul următor, credincioșii din Strâmbu și Valea Cășielului au cumpărat actuala biserică de lemn din satul Canci, astăzi Dumbrăveni, județul Bistrița-Năsăud. Lăcașul de cult, monument istoric, datează din secolul al 18-lea.

Viața monahală a fost reluată în 1956, când vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira, pe atunci stareț al Mănăstirii Rohia, a întemeiat la Cășiel o obște de maici. Trei ani mai târziu, prin Decretul 410, regimul comunist a desființat mănăstirea.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat reînființarea Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci” – Cășiel în anul 1991. În prezent, obștea este formată din 31 de maici, stareță fiind stavrofora Varvara Georgiu. Așezământul monahal păstrează un fragment din lemnul Sfintei Cruci și o raclă cu părticele din moaștele mai multor sfinți.