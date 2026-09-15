Absolvenții promoției 2001 a Facultătii de Teologie Ortodoxă din București s-au reunit după 25 de ani

Absolvenții promoției 1997-2001 a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București s-au reunit marți, la 25 de ani de la încheierea studiilor.

Programul a început cu Sfânta Liturghie oficiată la Așezămintele Brâncovenești – Biserica „Domnița Bălașa”, Paraclis Patriarhal, din Capitală, de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și membru al promoției aniversate.

„Viața preotului este o cruce”

Cu prilejul revederii, Preasfinția Sa a evidențiat responsabilitatea asumată de cei care au ales calea teologiei.

„Mulțumim bunului Dumnezeu pentru chemarea pe care ne-a făcut-o de a-I fi următori, purtându-ne fiecare crucea”.

Referindu-se la parcursul de după absolvire, ierarhul a subliniat că slujirea preoțească presupune asumarea Crucii, dar și nădejdea în Înviere.

„Viața preotului este o cruce, o cruce pe care trebuie să o poarte. Pentru unii este mai grea, pentru alții poate mai ușoară, dar tot cruce se cheamă”, a spus ierarhul.

Totodată, episcopul vicar a arătat că experiența slujirii îi ajută pe cei care au urmat această cale să descopere și „bucuria și strălucirea Harului care izvorăște din cruce”, deoarece „nu crucea este capătul călătoriei, ci învierea”.

Un moment de bilanț după 25 de ani

Arhimandritul Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și membru al promoției, a subliniat importanța păstrării chemării inițiale către slujirea lui Dumnezeu.

„Mai important decât însușirea unor informații este gândul cu care cineva merge la Facultatea de Teologie și cum reușește să-și mențină acest gând, să îl încălzească, dragostea aceea de cele sfinte, Dumnezeu și a sluji oamenilor”, a spus părintele arhimandrit.

Exarhul cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a explicat că împlinirea celor 25 de ani de la absolvire constituie un moment potrivit pentru ca fiecare să se întrebe dacă a rămas fidel chemării de la început: „Oricare ar fi răspunsul, mereu este loc ca să sporim acea chemare de la Dumnezeu”.

Ieromonahul Nectarie Mocanu, duhovnicul Mănăstirii Pasărea, a subliniat bucuria reîntâlnirii și legătura păstrată între foștii colegi: „Sunt foarte bucuros pentru această revedere, pentru că observ în colegii mei acea parte din tinerețe, din copilărie, acea inocență care încă se păstrează”.

După slujbă, programul aniversar a continuat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman”, unde a avut loc un curs festiv.

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