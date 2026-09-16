16 septembrie: Ziua internațională pentru protecția stratului de ozon

Ziua internațională pentru protecția stratului de ozon este marcată anual la 16 septembrie. În 2026, Organizația Națiunilor Unite evidențiază împlinirea a zece ani de la adoptarea Amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal, sub tema „Acțiune globală pentru o planetă mai răcoroasă”.

Adoptat pentru eliminarea treptată a substanțelor care distrug stratul de ozon, protocolul este considerat unul dintre cele mai de succes tratate de mediu din istorie.

Tema din acest an pune accent pe cei zece ani de la adoptarea Amendamentului de la Kigali, prin care statele lumii s-au angajat să reducă treptat utilizarea hidrofluorocarburilor, gaze cu efect de seră folosite în sistemele de răcire.

Inițiativa urmărește atât protejarea stratului de ozon, cât și limitarea încălzirii globale prin promovarea unor tehnologii de răcire mai eficiente și mai prietenoase cu mediul.

Un exemplu de cooperare internațională

La aproape patru decenii de la adoptarea Protocolului de la Montreal, peste 99% dintre substanțele care afectează stratul de ozon au fost eliminate treptat, iar specialiștii estimează că acesta este pe drumul recuperării la nivelurile înregistrate înainte de anii 1980. Reușita este considerată unul dintre cele mai importante exemple de cooperare internațională în domeniul protecției mediului.

Stratul de ozon, aflat în stratosferă, filtrează cea mai mare parte a radiațiilor ultraviolete emise de Soare, protejând viața de pe Pământ și contribuind la menținerea echilibrului ecosistemelor.

Pentru Biserica Ortodoxă, ocrotirea mediului înconjurător face parte din responsabilitatea omului față de creația lui Dumnezeu, motiv pentru care ziua de 1 septembrie a fost rânduită ca zi de rugăciune pentru ocrotirea creației și protejarea mediului înconjurător.