Sf. Ier. Dionisie va fi sărbătorit la Cahul: Moaștele sale și ale Sf. Blandina de la Iași vor fi purtate în procesiune

Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, va fi sărbătorit la Cahul, Rep. Moldova, prin mai multe manifestări religioase dedicate ocrotitorului Episcopiei Basarabiei de Sud și al Catedralei din municipiu.

Programul va începe în seara zilei de miercuri, 16 septembrie, când credincioșii sunt invitați să participe la procesiunea „Calea Sfinților”, în cadrul căreia vor fi purtate racle cu fragmente din moaștele sfântului ierarh și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași.

Plecarea pe traseu va fi la ora 18:00, de la Centrul eparhial din Cahul și se va încheia la Catedrala „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”. La sosire vor fi oficiate slujba Vecerniei Mari și Litia.

Joi, 17 septembrie, programul va începe la ora 08:00 cu Acatistul Sfântului Ierarh Dionisie și al Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și va continua de la ora 09:00, când va fi oficiată Sfânta Liturghie.

Reprezentanții Episcopiei Basarabiei de Sud îi îndeamnă pe credincioși să participe la sărbătoarea ocrotitorului eparhiei, pentru a aduce „slavă și mulțumire Dumnezeului nostru” și pentru a-i cinsti pe sfinții care au mărturisit și au propovăduit credința ortodoxă în ținuturile Basarabiei.

Doi sfinți, în procesiune pe străzile din Cahul

Sfântul Dionisie Erhan s-a născut în satul Bardar, Rep. Moldova, și a intrat la vârsta de 15 ani în obștea Mănăstirii Suruceni. A devenit stareț al mănăstirii în 1908, iar în 1918 a fost ales Arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și Hotinului, cu titulatura „al Ismailului”. În 1934 a fost hirotonit Episcop al Cetății Albe și Ismailului.

A fost duhovnic și povățuitor al unor membri ai Sfatului Țării, contribuind la pregătirea momentului Unirii Basarabiei cu România din 1918. După ocuparea Basarabiei în 1940, s-a refugiat în România, revenind ulterior la Mănăstirea Suruceni, unde a trecut la Domnul în 1943. A fost canonizat în anul 2018.

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași s-a născut în 24 februarie 1906 în localitatea Grușeuți, județul Hotin din Basarabia. După finalizarea studiilor pedagogice, a devenit învățătoare și s-a căsătorit în anul 1926 cu inginerul Gheorghe Gobjilă. În anul 1940, a fost deportată în Siberia, unde a îndurat ani de suferință și încercări. După aproximativ 15 ani petrecuți în exil, a ajuns în România în anul 1957.

Stabilită la Iași, a dus o viață discretă, dedicată rugăciunii. A frecventat Catedrala Mitropolitană din Iași, unde s-a remarcat prin activitatea de traducere și transcriere a unor texte de rugăciune și prin ajutorul oferit celor aflați în dificultate. A trecut la Domnul în data de 24 mai 1971.

Sfânta Blandina de la Iași a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării lor a avut loc la Catedrala Patriarhală în 6 februarie, iar proclamarea locală a avut loc la Iași și la Chișinău.