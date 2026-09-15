Racla cu piciorul drept al Sf. Ana a fost adusă la Constanța: Credincioși și pelerini s-au închinat la sfintele moaște

Credincioși constănțeni și pelerini din mai multe regiuni ale țării s-au închinat duminică la racla cu piciorul drept al Sfintei Ana, mama Maicii Domnului. Cinstitul odor a fost adus la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța de la Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din București.

Sfintele moaște, aflate în patrimoniul Mănăstirii Cutlumuș din Sfântul Munte Athos, au fost aduse vineri în municipiu.

Cu acest prilej, Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a subliniat importanța cinstirii Sfinților Părinți Ioachim și Ana și rolul lor în istoria mântuirii.

„De câteva zile suntem într-o sărbătoare continuă. Sfințenia a fost pregătită de Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfinția Sa, explicând că Sfinții și Dumnezeieștii Părinți Ioachim și Ana „s-au rugat toată viața să le dea Dumnezeu un copil pe care să îl închine Lui”.

Arhiepiscopul Tomisului a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea ca racla să fie adusă în Constanța de la Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou”.

Cinstirea Sfintei Ana în Sfântul Munte

Delegația athonită care a însoțit racla a fost condusă de părintele Hrisostom, reprezentant al Mănăstirii Cutlumuș, care a evidențiat legătura duhovnicească dintre Sfântul Munte, Maica Domnului și Sfânta Ana.

„Înălțăm slavă lui Dumnezeu Celui întreit în Persoane, care ne-a îngrijit din mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și prin rugăciunile și mijlocirile Sfintei Ana, mama Maicii Domnului”, a transmis reprezentantul mănăstirii athonite pentru Trinitas TV.

În Sfântul Munte se păstrează mai multe fragmente din moaștele Sfintei Ana. Mănăstirea Cutlumuș adăpostește piciorul drept al Sfintei, în timp ce la Schitul „Sfânta Ana” se află partea inferioară a piciorului stâng, iar Mănăstirea Stavronichita păstrează mâna sa.

Pelerinajul de la Constanța face parte din aducerea sfintelor moaște care au fost primite mai întâi la Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din București, în perioada 5–10 septembrie.