Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Instituțiile și persoanele care au sprijinit ITO au fost distinse de Patriarhul României: Sperăm într-o cooperare continuă

Instituțiile statului și persoanele care au sprijinit organizarea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026 au fost distinse joi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Palatul Patriarhiei.

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Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a ajutat cu rechizite 7.100 de copii la început de an școlar

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a ajutat cu rechizite 7.100 de copii din eparhie la început de an școlar, în cadrul proiectului „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți!”.

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Parohia Mărcuța din București va găzdui un spectacol dedicat Sfintei Cuvioase Platonida de la Argeș

Parohia Mărcuța din București va găzdui duminică un spectacol dedicat Sfintei Cuvioase Platonida de la Argeș.

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Compozitorul Arvo Pärt a fost premiat cu Medalia Goethe: Spiritualitatea ortodoxă, parte esențială a creației sale

Compozitorul estonian Arvo Pärt a fost premiat cu Medalia Goethe 2026 pentru contribuția sa remarcabilă la cultura contemporană. Spiritualitatea ortodoxă reprezintă o parte esențială a creației sale, muzica lui fiind profund legată de credință și de textele sfinte.

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PS Maxim Danubianul a participat la Conferința de spiritualitate ortodoxă de la Bose

Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereu vicar al Episcopiei Italiei, a participat joi la Conferința intercreștină internațională de spiritualitate ortodoxă desfășurată între 8 și 11 septembrie la Mănăstirea Bose din Italia.

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