Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a sfințit o cruce de 23 de metri pe un deal de sub Masivul Iezer-Păpușa

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a sfințit o cruce de 23 de metri înălțime construită pe Dealul Ciuha din Voinești, comuna Lerești. Impunătoarea cruce, așezată pe culmea de la poalele Munților Iezer-Păpușa, devine astfel un reper pentru zona Muscelului.

„Ziua, monumentul oferă o panoramă uluitoare de 360° peste Lerești, Voinești, Câmpulung și culmile Mateiașului, iar noaptea, sistemul modern de iluminat automatizat o transformă într-un far duhovnicesc strălucitor, vizibil de la zeci de kilometri depărtare”, transmit reprezentanții autorităților locale într-o postare pe Facebook.

„Este un omagiu veșnic adus ostașilor și civililor care și-au dat viața pentru libertatea noastră.”

Prezența numeroasă a localnicilor demonstrează că unitatea, frumosul și credința rămân stâlpii de neclintit ai acestei comunități de gospodari, au mai transmis reprezentanții comunei Lerești.

Dimensiunea monumentului îl plasează pe Locul 8 în topul național, la egalitate cu Crucea de pe Cetățuia din Cluj-Napoca, informează autoritățile locale.