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Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a sfințit o cruce de 23 de metri pe un deal de sub Masivul Iezer-Păpușa

Ștefana Totorcea
Foto creditCristian Gheorghe (deschidere articol)
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În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a sfințit o cruce de 23 de metri înălțime construită pe Dealul Ciuha din Voinești, comuna Lerești. Impunătoarea cruce, așezată pe culmea de la poalele Munților Iezer-Păpușa, devine astfel un reper pentru zona Muscelului.

„Ziua, monumentul oferă o panoramă uluitoare de 360° peste Lerești, Voinești, Câmpulung și culmile Mateiașului, iar noaptea, sistemul modern de iluminat automatizat o transformă într-un far duhovnicesc strălucitor, vizibil de la zeci de kilometri depărtare”, transmit reprezentanții autorităților locale într-o postare pe Facebook.

„Este un omagiu veșnic adus ostașilor și civililor care și-au dat viața pentru libertatea noastră.”

Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a sfințit duminică, 13 septembrie 2026, o cruce 23 m amplasată la poalele Masivului Iezer-Păpușa, pe teritoriul comunei argeșene Lerești. Foto: Facebook / Comuna Turistică Lerești

Prezența numeroasă a localnicilor demonstrează că unitatea, frumosul și credința rămân stâlpii de neclintit ai acestei comunități de gospodari, au mai transmis reprezentanții comunei Lerești.

Dimensiunea monumentului îl plasează pe Locul 8 în topul național, la egalitate cu Crucea de pe Cetățuia din Cluj-Napoca, informează autoritățile locale.

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