Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Revista „Binele de știut”: August 2026

Finalul verii și al anului bisericesc a fost marcat de sărbători importante și evenimente deosebite pentru comunitățile ortodoxe din țară, dar și din diaspora. De la Postul Adormirii Maicii Domnului și proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, până la procesiuni cu sfinte moaște și hramuri, luna august a adus numeroase momente de împreună-rugăciune.

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Patriarhul Daniel: Sfânta Cruce este semnul iubirii care învinge păcatul și moartea

„Sfânta Cruce este semnul iubirii care învinge păcatul și moartea”, a subliniat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

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Românii și sârbii au cinstit-o pe Sfânta Magdalena de la Mălainița la proclamarea locală a canonizării sale

Românii și sârbii din regiunea Valea Timocului au cinstit-o duminică pe Sfânta Magdalena de la Mălainița la proclamarea locală a canonizării sale, care a avut loc la Mănăstirea Mălainița din Serbia.

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Patriarhul Daniel a primit vizita delegației Comisiei Europene condusă de doamna Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a primit vineri, 11 septembrie 2026, la Reședința Patriarhală, vizita oficială a doamnei Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

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Bisericile bucureștene nu-l uită pe sfântul care a salvat Capitala de epidemii: Programul sărbătorii Sf. Visarion

Mai multe biserici din București se pregătesc de sărbătoarea Sfântului Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei, care a salvat Capitala de epidemiile de ciumă din secolul 18.

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