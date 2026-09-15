PS Nectarie de Bogdania despre Sfânta Cruce: Este iubirea lui Dumnezeu dusă până la capăt

Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului a subliniat luni, la hramul Mănăstirii Pătrăuți din jud. Suceava, înțelesul Sfintei Cruci în viața creștinului. „Este iubirea lui Dumnezeu dusă până la capăt”, a spus Preasfinția Sa.

Pornind de la cuvintele Mântuitorului, „să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”, ierarhul a explicat că asumarea crucii nu înseamnă rămânerea în suferință, ci urmarea lui Hristos către Înviere: „Crucea lui Hristos nu este numai durere. Crucea este iubire”.

„Când privim Crucea, să nu vedem numai cât a suferit Hristos. Să vedem cât ne-a iubit Hristos”, a mai spus episcopul vicar.

Totodată, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a amintit de „crucea de fiecare zi”, care se concretizează în răbdare, ascultare, rugăciune, iertare și în disponibilitatea de a-l sprijini pe cel aflat în încercări.

„Nu crucea ne zdrobește atunci când o purtăm cu Hristos; ne zdrobește mai degrabă încercarea de a o purta singuri”.

Ajutor și comuniune în încercări

Cu prilejul hramului așezământului monahal, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului le-a îndemnat pe maici să privească neputințele celor din jur cu răbdare și să contribuie, prin comportamentul lor, la ușurarea poverilor celorlalte: „Astăzi să nu îngreunez crucea nimănui”.

„Iar atunci când crucea va deveni grea, priviți spre Hristos și spuneți doar atât: Doamne, nu-Ți cer să-mi iei crucea, ci să nu mă lași să o port fără Tine.”

Totodată, Preasfinția Sa a subliniat importanța iertării pentru comunitatea unei mănăstiri: „O obște nu se zidește numai din piatră. Se zidește din oameni care au învățat să se ierte”, a spus ierarhul.

Preasfinția Sa i-a transmis maicii starețe Alexandra ca Sfânta Cruce să îi fie „nu povară, ci putere”, cerând lui Dumnezeu să îi dăruiască răbdare, înțelepciune, blândețe și „inimă de mamă pentru această obște”.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a încheiat cu binecuvântări pentru maicile de la Mănăstirea Pătrăuți, precum și pentru credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie.