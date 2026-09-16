Aniversări și comemorări

PS Sofian Brașoveanul își serbează onomastica

Alexandru Boboc
Foto creditBASILICA
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Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului își serbează miercuri onomastica, când este cinstit Sfântul Sofian de la Antim.

Ierarhul s-a născut în data de 22 iulie 1970 în satul Băcel, județul Covasna, la botez primind numele Gheorghe.

După finalizarea studiilor primare și gimnaziale, a urmat Liceul Industrial nr. 2 din Sfântu Gheorghe, secția Filologie – Istorie (1984-1988), și Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu (1992-1996).

Monah la Sâmbăta de Sus

În 1990, a intrat ca frate în Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, fiind călugărit cu numele Serafim în data de 20 aprilie 1993. A fost hirotonit ierodiacon, iar la scurt timp ieromonah de către Înaltpreasfințitul Părinte Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului.

Între decembrie 1995 și iunie 1998, a fost bursier al Facultății de Teologie Catolică din Chur, Elveția, unde și-a tradus lucrarea de licență în germană, publicând-o în 1998 la Ed. Der Christliche Osten din Würzburg, cu titlul: Die orthodoxe Spiritualität der Osterzeit. Kommentar zum Pentekostarion.

Între 2003 și 2010 a urmat studiile doctorale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Aristotelis” din Tesalonic (Grecia), susținând teza de doctorat, intitulată: Η Πνευματική πατρότα κατά τον Μέγα Βασίλειο (Paternitatea duhovnicească la Sfântul Vasile cel Mare), obținând calificativul arista – foarte bine.

Episcop vicar

La propunerea Mitropolitului Serafim, în data de 11 mai 2002, a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, cu numele Sofian și titlul Brașoveanul, alegere confirmată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe 3 iulie 2002.

În data de 11 mai 2003, a fost hirotonit arhiereu în Catedrala din Nürnberg, Germania, de un sobor de ierarhi condus de Patriarhul Teoctist.

În 1 decembrie 2004, și-a stabilit reședința în München, Germania, de unde coordonează activitatea pastoral-misionară a Mitropoliei. Din 22 noiembrie 2008, este președintele Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania.

Din 2013 este membru al Comisiei Liturgice a Conferinţei Episcopilor Ortodocşi din Germania, comisie care se ocupă de traducerea textelor liturgice în limba germană.

De asemenea, din 2016 este vicepreşedinte al Institutului Româno-German pentru Teologie, Ştiinţă, Cultură şi Dialog „Ex Fide Lux” cu sediul la Nürnberg.

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