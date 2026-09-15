Arheologii din Buzău au descoperit un vârf de lance dacică păstrat integral, vechi de peste 2.000 de ani

Arheologii din Buzău au descoperit, în situl Cârlomănești-Cetățuia, un vârf de lance dacică păstrat integral, vechi de peste 2.000 de ani.

Piesa, cu o lugime de 36 de centimetri, este prima de acest fel identificată până acum în așezarea cercetată de specialiști.

Descoperirea a fost făcută în cadrul campaniei arheologice desfășurate anul acesta la Cârlomănești-Cetățuia, sit cercetat sistematic încă din 1968.

Reprezentanții muzeului au transmis într-o postare pe pagina de Facebook a instituției că vârful de lance este deosebit prin faptul că s-a păstrat integral: „Astfel de obiecte sunt foarte rare în așezările dacice”.

Starea artefactului permite cercetătorilor să analizeze în detaliu forma și caracteristicile acesteia, fiind identificată în prima jumătate a secolului 1 î.Hr., perioadă asociată aproximativ cu domnia regelui Burebista.

Restaurarea artefactului

Vârful de lance urmează să fie restaurat și studiat înainte de a fi prezentat publicului. Reprezentanții Muzeului Județean Buzău intenționează să îl includă într-o expoziție dedicată descoperirilor arheologice recente, programată pentru ianuarie 2027.

Directorul instituției, Daniel Costache, a evidențiat rolul cercetării de durată în apariția unor astfel de rezultate.

„O descoperire care arată cât de importantă este continuitatea cercetării”, a transmis directorul, arătând că în spatele unui asemenea artefact se află „munca atentă a arheologilor din teren, răbdarea documentării și anii de cercetare care ne ajută să înțelegem contextul fiecărui artefact”.

Potrivit lui Daniel Costache, următoarele etape sunt restaurarea și studiul piesei, urmate de prezentarea acesteia în fața publicului.

Situl de la Cârlomănești-Cetățuia se numără printre importantele așezări geto-dacice cercetate în județul Buzău. De-a lungul deceniilor, săpăturile arheologice au scos la lumină numeroase artefacte care contribuie la reconstituirea vieții comunităților care au locuit aici în epoca bronzului și în perioada geto-dacică. Noi cercetări au avut loc recent.