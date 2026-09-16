Episcopul Siluan al Ungariei împlinește 55 de ani

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, împlinește miercuri 55 de ani.

Ierarhul s-a născut în 16 septembrie 1971 la Lipova, județul Arad, din părinții Constantin și Joița, la botez primind numele Cristian Constantin.

Între 1990-1994 a urmat cursurile Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, pe care a absolvit-o cu lucrarea de licență cu titlul: „Rugăciunea lui Iisus în tradiție isihastă”.

În 11 august 1995 a fost tuns în monahism la Mânăstirea Hodoș-Bodrog din județul Arad, de către Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Aradului, naș de călugărie fiindu-i Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

În 13 august 1995 a fost hirotonit ierodiacon de către Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, iar în 13 decembrie 1995 a fost hirotonit ieromonah și hirotesit duhovnic de Preasfințitul Părinte Timotei.

Între anii 1997-1998 a urmat cursuri de limbă greacă, după care a continuat cu studii de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena (1998-2002), unde, sub îndrumarea profesorului Gheorghe Patronos, a scris lucrarea „Legea Vechiului Testament în Predica de pe Munte a Domnului, în Sfânta Evanghelie după Matei (capitolele 5-7)”.

Episcop al Ungariei

Odată cu înființarea Schitului românesc de la Körösszakál (Săcalul de Criș) din Bihorul Unguresc, a fost numit egumen al acestui schit cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în data de 6 aprilie 2002.

În 2003 i s-a încredințat ascultarea de Consilier administrativ-cultural al Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei și a fost hirotesit arhimandrit.

În 11 martie 2007 Colegiul Electoral al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria l-a ales în funcția de episcop al acestei eparhii, alegere care a fost validată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 21 iunie 2007.

În data de 8 iulie 2007 a fost hirotonit și instalat Episcop al Ungariei de Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului.

Activitatea arhierească

În cei aproape douăzeci de ani de arhipăstorire, activitatea sa s-a concentrat în primul rând asupra consolidării vieții bisericești și pastorale a comunității românești din Ungaria.

Pe lângă slujirea liturgică și vizitele pastorale în parohiile eparhiei, Episcopul Siluan a urmărit dezvoltarea infrastructurii bisericești și a așezămintelor eparhiale: între acestea se numără înființarea Așezământului Monahal Românesc din Budapesta, lucrări de restaurare la Catedrala din Giula și la alte biserici.

În același timp, episcopul s-a implicat constant în viața culturală și socială a românilor din Ungaria, participând la manifestări dedicate tradițiilor și identității românești și susținând legătura dintre Biserică, școală și comunitate.