Arhim. Dionisie Constantin explică ce înseamnă purtarea Crucii: Să nu lăsăm încercarea să ne despartă de Dumnezeu

Arhimandritul Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române, a explicat luni, la Paraclisul Catedralei Naționale, ce înseamnă purtarea Crucii.

„Există realități pe care suntem chemați să le purtăm, deși nu le-am ales: boala, pierderea unei persoane apropiate, neputințele vârstei, singurătatea sau o încercare pe care poate nu o cunoaște nimeni. A purta creștinește o asemenea cruce nu înseamnă a nu simți durerea, ci să nu lăsăm încercarea să ne despartă de Dumnezeu și să nu transformăm propria durere în răutate față de ceilalți”, a spus pr. Dionisie Constantin.

Arhimandritul a subliniat că există o cruce pe care ne-o putem asuma din iubire față de aproapele: „Grija pentru cel bolnav, răbdarea față de cel de lângă noi, fidelitatea și responsabilitatea, iertarea atunci când am fost răniți. În toate acestea nu suferința are valoare, ci iubirea pentru care omul este capabil să renunțe la sine”.

Să privim spre Cruce

Părintele i-a îndemnat pe credincioși să privească spre Sfânta Cruce și să încerce să vadă jertfa Mântuitorului Iisus Hristos.

„Cel Care Își purta Crucea nu era doar condamnatul care mergea spre moarte, ci, după cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, Biruitorul care purta pe umeri trofeul biruinței Sale asupra morții”.

Arhim. Dionisie Constantin a evidențiat că atunci când Crucea este purtată împreună cu Hristos, orice greutate capătă sens.

„Praznicul de astăzi ne învață să rămânem cu Hristos atunci când trecem prin suferințe; să purtăm cu credință crucea atunci când vine în viața noastră, știind că ultimul cuvânt nu îl au suferința și moartea, ci Dumnezeu”.

Râvna pentru cele sfinte

Arhimandritul i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul Sfintei Împărătese Elena, care a căutat Sfânta Cruce cu stăruință și osteneală.

„Să-L căutăm pe Hristos cu mai multă stăruință în rugăciunea și în fapta bună din fiecare zi a vieții noastre și să nu lăsăm grijile sau nepăsarea să stingă dorul după Dumnezeu”.

La final, părintele Dionisie Constantin a explicat de ce de praznicul Înălțării Sfintei Cruci este zi de post aspru.

„Deși este praznic împărătesc și are caracter de biruință, Biserica ne pune înainte în mod deosebit Pătimirile și Răstignirea Domnului. Iar postul exprimă tocmai participarea noastră la taina Crucii prin înfrânare și pocăință”.