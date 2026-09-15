Un fragment din lemnul Sfintei Cruci a fost dus la hramul Mănăstirii Brusturi

Un fragment din lemnul Sfintei Cruci, aflat în patrimoniul Mănăstirii Miclăușeni, a fost dus duminică la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” – Brusturi.

Relicvariul a fost întâmpinat la izvorul din apropierea așezământului monahal de clerici, pelerini și reprezentanți ai veteranilor.

Grupul a mers în procesiune cu Sfânta Cruce către altarul exterior al mănăstirii, unde a fost oficiată Taina Sfântului Maslu și privegherea.

Să privim spre Mântuitorul Iisus Hristos

Manifestările prilejuite de hramul mănăstirii au continuat luni cu oficierea Sfintei Liturghii.

Arhimandritul Siluan Antoci, starețul Mănăstirii Almaș, i-a îndemnat pe credincioși să își asume crucea cu nădejde.

„Noi să ne luăm crucea și să privim spre Mântuitorul Iisus Hristos, să mergem spre El. Atâta timp cât privim la crucea Mântuitorului, corabia vieții noastre nu se scufundă în Marea Patimilor”.

Părintele arhimandrit a subliniat că Sfânta Cruce ar trebui să marcheze începutul și finalul fiecărei zile și al oricărui lucru pe care îl facem.

„Sfânta Cruce o faci când te trezești dimineața și când te pui în pat seara. Sfânta Cruce o faci înainte de masă și după masă, o porți la pieptul tău, pe inima ta. Sfânta Cruce împodobește biserica. Sfânta Cruce se întâlnește la răspântiile drumurilor”.

La finalul Sfintei Liturghii, ieromonahul Sofian Munteanu, starețul Mănăstirii Brusturi, le-a mulțumit celor care au participat la sărbătoarea așezământului monahal.