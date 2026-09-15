Noul Centru Chirurgical Cardiovascular din Târgu Mureș ar putea deveni funcțional până la jumătatea lunii noiembrie

Noul Centru Chirurgical Cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) din Târgu Mureș ar putea deveni funcțional până la jumătatea lunii noiembrie, informează Agerpres.

Clădirea a fost inaugurată la finalul lunii august. La ceremonie au participat Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, premierul interimar al României Ilie Bolojan și ministrul interimar al Sănătății Cseke Attila.

Profesorul universitar Horațiu Suciu, șeful Secției de chirurgie cardiovasculară adulți și copii din cadrul IUBCvT Târgu Mureș, a explicat că toate echipamentele necesare au fost livrate, iar în prezent sunt efectuate recepția tehnică și probele de siguranță.

Medicul a precizat că trecerea efectivă la activitatea medicală în noua clădire necesită timp, întrucât fiecare echipament trebuie verificat înainte de utilizarea pe pacienți: „Cred că undeva la sfârșit de octombrie, mijloc de noiembrie vom fi gata cu toate aparatele și tot ceea ce înseamnă un spital”.

Investiție de peste 100 de milioane de euro

Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, are o valoare de peste 100 de milioane de euro și este destinat pacienților din întreaga țară.

„Noul Institut al Inimii din Târgu Mureș este un proiect de interes național, de aceea este și atât de valoros, pentru că el transcende limitele județului nostru și se adresează pacienților din întreaga țară și nu numai”.

„Este un proiect emblematic pentru sistemul nostru de sănătate, într-un domeniu în care bolile cardiovasculare reprezintă cauza numărul unu de mortalitate și morbiditate între români”, a subliniat medicul Horațiu Suciu.

Capacitatea de intervenție va crește cu peste 50%

Noul spital dispune de patru săli de operație moderne, între care o sală hibridă, precum și de angiografe și pompe de circulație extracorporală de ultimă generație. Potrivit medicului, odată cu mutarea completă, capacitatea de intervenție a institutului va crește cu peste 50%.

În prezent, activitatea chirurgicală continuă în vechiul sediu al institutului, unde blocurile operatorii sunt renovate. Noul centru va putea trata patologii cardiovasculare la pacienți de toate vârstele, de la nou-născuți până la vârstnici.

Potrivit datelor prezentate de Horațiu Suciu, în România se efectuează anual aproximativ 5.000 de operații cardiovasculare, în timp ce necesarul este estimat la aproximativ 15.000 de intervenții pe an.