Creștinii din întreaga lume marchează Anotimpul Creației 2026: Unul din patru oameni nu are acces la apă potabilă sigură

Creștinii din întreaga lume marchează Anotimpul Creației 2026, desfășurat anul acesta sub tema „Apa vie”. Potrivit ghidului dedicat, unul din patru oameni la nivel global nu are acces la apă potabilă sigură.

Anotimpul Creației este o inițiativă creștină ecumenică desfășurată anual între 1 septembrie și 4 octombrie și este marcată prin rugăciuni și acțiuni pentru ocrotirea creației.

Ghidul ediției din anul acesta atrage atenția asupra crizei mondiale a apei: 2,1 miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă sigură, iar 1,7 miliarde nu beneficiază de servicii de igienă de bază în propriile locuințe.

Printre problemele semnalate se numără poluarea râurilor, seceta, inundațiile, deșertificarea, exploatarea excesivă a apelor subterane și creșterea consumului de apă asociat centrelor de date și producției de energie necesare inclusiv utilizării inteligenței artificiale.

Grija pentru creație, o responsabilitate comună

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I se numără printre liderii creștini care au transmis mesaje pentru Anotimpul Creației 2026, subliniind necesitatea cooperării în fața schimbărilor climatice.

„Nu putem și nu ar trebui să sperăm că vom aborda schimbările climatice fără să lucrăm îndeaproape unii cu alții. Așa cum am afirmat în repetate rânduri, suntem cu toții în aceeași barcă. Grija pentru creație este un mandat și o responsabilitate colectivă”, a transmis Sanctitatea Sa.

Documentul arată că simbolul ediției din 2026 pornește de la imaginea apei care izvorăște din Templul lui Dumnezeu, prezentată în capitolul 47 din Iezechiel, și exprimă ideea de înnoire și vindecare. Creștinii sunt invitați să intre, simbolic, în această „apă vie” și să devină la rândul lor izvoare de viață pentru ceilalți.

Acces universal la apă curată

Ghidul îi îndeamnă pe creștini să nu trateze apa drept o resursă de unică folosință și amintește că accesul la apă potabilă reprezintă un drept fundamental al omului. De asemenea, sunt prezentate inițiative prin care comunitățile creștine restaurează râuri, protejează sursele de apă și construiesc fântâni pentru parohii, sate și centre medicale.

„Mulți dintre frații și surorile noastre încă nu au acces regulat la apă potabilă sigură și la servicii de salubritate. De aceea, trebuie să acționăm pentru ca gospodăriile, școlile, unitățile medicale și locurile de cult — inclusiv bisericile și parohiile — să aibă acces la apă curată și la condiții corespunzătoare de igienă”, se arată în ghid.

Printre direcțiile propuse se află protejarea surselor de apă împotriva poluării, educația pentru ocrotirea creației, plantarea de arbori, protejarea oceanelor și refacerea ecosistemelor și a biodiversității.

Implicarea Bisericilor în protejarea creației

Anotimpul Creației își are una dintre originile importante în tradiția ortodoxă: în 1989, Patriarhul Ecumenic Dimitrie I a proclamat ziua de 1 septembrie drept Ziua de rugăciune pentru creație în Biserica Ortodoxă. În anii următori, inițiativa a fost preluată de mai multe organizații și comunități creștine.

Patriarhia Română a lansat în anul 2024 Ghidul Parohial Ecologic, rezultat al experienței comunităților implicate în proiectul pilot „Eco-inițiative în Parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”.

Ghidul cuprinde un calendar al zilelor internaționale care au legătură cu mediul, un calendar al sfinților prieteni cu natura, un eco-glosar, un eseu despre rugăciune ca modalitate de protejare a naturii scris de Pr. Marius Gheorghe de la Parohia Pleașa, județul Prahova, dar și sfaturi practice pentru obținerea de mini-granturi în domeniul educației ecologice.

Varianta digitală a ghidului este disponibilă aici.