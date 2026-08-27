Președintele Nicușor Dan a vizitat Episcopia Basarabiei de Sud

Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat joi sediul Episcopiei Basarabiei de Sud, fiind întâmpinat de Preasfințitul Părinte Veniamin.

Excelența Sa se află într-o vizită oficială în Republica Moldova în contextul aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței statului.

În cadrul întrevederii desfășurate în Paraclisul „Învierea Domnului”, Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud i-a prezentat Președintelui României istoricul eparhiei, principalele repere ale evoluției sale din ultimii ani, precum și provocările pastorale, misionare și administrative cu care se confruntă comunitățile pe care le păstorește.

Preasfinția Sa a evidențiat proiectele desfășurate de episcopie la Mănăstirea Eroilor din satul Stoianovca, dedicate păstrării memoriei eroilor români, lucrările de la Catedrala Episcopală din Cahul, precum și inițiativele destinate comunităților românești din sudul istoric al Basarabiei.

Președintele Nicușor Dan s-a interesat de activitatea pastorală și misionară desfășurată în sudul Republicii Moldova, precum și de situația comunităților românești din sudul istoric al Basarabiei, inclusiv din regiunea Odesa.

Au fost abordate posibilitățile de susținere și continuare a unor proiecte importante pentru aceste comunități, menite să contribuie la consolidarea vieții bisericești, culturale și identitare românești.

Ierarhul i-a mulțumit Președintelui Nicușor Dan pentru vizită și i-a dăruit o icoană cu reprezentarea Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, ocrotitorul Episcopiei Basarabiei de Sud.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud