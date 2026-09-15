Liturghie arhierească la Mănăstirea Ulmu: Mitropolitul Antonie i-a îndemnat pe credincioși să rămână în iubirea lui Hristos

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Ulmu, din raionul Ialoveni, unde a vorbit despre iubirea față de Dumnezeu și de aproapele, ca temelie a vieții creștine.

Ierarhul a arătat că adevărata credință se dovedește prin fapte și prin disponibilitatea de a-L mărturisi pe Hristos în relația cu cei din jur.

Mitropolitul Basarabiei a adresat un cuvânt de apreciere lui Tudor Coșleț, fostul primar al satului Ulmu și ctitor al mănăstirii, evidențiind contribuția sa la ridicarea și dezvoltarea acestui așezământ monahal.

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Antonie a binecuvântat credincioșii și a apreciat lucrarea duhovnicească desfășurată de obștea mănăstirii, îndemnându-i să rămână statornici în credință și în viața Bisericii.

În semn de prețuire, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a primit un buchet de flori din partea comunității, gest prin care au fost exprimate recunoștința și bucuria credincioșilor pentru vizita arhierească.

Mănăstirea Ulmu, aflată în raionul Ialoveni, este unul dintre cele mai cunoscute așezăminte monahale ale Mitropoliei Basarabiei, fiind un loc de rugăciune și pelerinaj pentru credincioșii din Republica Moldova. Obștea mănăstirii desfășoară o intensă activitate liturgică și misionară, primind de-a lungul anului numeroși pelerini.