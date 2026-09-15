Arhiepiscopia Iașilor organizează o întâlnire pentru copiii preoților din eparhie

Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor organizează în data de 26 septembrie Întâlnirea copiilor de preot din eparhie.

Manifestarea se desfășoară sub tematica „Jurnalul unui copil de preot. O poveste nespusă” și se adresează fiilor și fiicelor de preot cu vârste între 14 și 22 de ani.

Potrivit organizatorilor, întâlnirea își propune tocmai să creeze un context în care tinerii să se regăsească unii în alții, să vorbească deschis despre ce înseamnă a fi copil de preot și să construiască o comunitate.

Programul întâlnirii cuprinde Sfânta Liturghie, la Catedrala Veche „Sfântul Gheorghe”, o conferință în Sala „Iustin Moisescu” și dialoguri tematice.

Ziua se va încheiat printr-o vânătoare de comori menită să îi ajute pe tineri să descopere centrul Iașiului.

Cei interesați se pot înscrie telefonic până în data de 23 septembrie, la părintele Grigorie Pîjîn: 0741.925.996