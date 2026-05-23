Zi de sărbătoare la Chișinău: Canonizarea Sf. Blandina de la Iași a fost proclamată local în Basarabia

În Mitropolia Basarabiei a avut loc sâmbătă proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. Evenimentul s-a desfășurat la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Chișinău.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Petru al Basarabiei, împreună cu Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, Episcopii Veniamin al Basarabiei de Sud, Visarion al Tulcii, Ieronim al Daciei Felix și Episcopii vicari Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor și Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Evenimentul a reunit ierarhi, clerici și numeroși credincioși de pe ambele maluri ale Prutului. Cu acest prilej, moaștele sfintei au fost aduse spre închinare.

La finalul slujbei, Tomosul sinodal a fost citit de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, prin care a fost proclamată local cinstirea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași în Mitropolia Basarabiei.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Casian delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a dat citire mesajului transmis de Preafericirea Sa cu prilejul acestui moment important din viața bisericească a Basarabiei.

A rămas neclintită în credință

Mitropolitul Petru a evidențiat legătura profundă dintre Sfânta Mărturisitoare Blandina și pământul Basarabiei, arătând că viața și încercările prin care a trecut o apropie în mod deosebit de experiența și istoria acestui neam: „Înțelege suferințele acestui neam, pentru că le-a purtat ea însăși”.

„A cunoscut frica, lipsurile, exilul și nedreptatea, dar a rămas neclintită în credință”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru a arătat că prin această experiență Sfânta Blandina a devenit un model al statorniciei în credință.

„Ea devine pentru Basarabia un chip apropiat inimii oamenilor, o rugătoare care știe durerea acestui pământ și care ne cheamă la răbdare, curaj și mărturisire a adevărului”.

Sfânta Mărturisitoare Blandina a fost canonizată în ședința din 1 iulie 2025 a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării lor a avut loc la Catedrala Patriarhală în 6 februarie, iar proclamarea locală de la Iași s-a desfășurat în ziua de 17 mai.

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași s-a născut în 24 februarie 1906 în localitatea Grușeuți, județul Hotin din Basarabia, într-o familie de preot, fiind fiica părintelui Zaharia și a preotesei Serafima Popovici.

După finalizarea studiilor pedagogice, a devenit învățătoare și s-a căsătorit în anul 1926 cu inginerul Gheorghe Gobjilă, familia lor fiind binecuvântată cu un fiu, Vladislav. Viața sa avea însă să fie puternic marcată de evenimentele dramatice care au urmat ocupării Basarabiei de către regimul sovietic.

În anul 1940, întreaga familie a fost deportată în Siberia, unde a îndurat ani de suferință și încercări. După aproximativ 15 ani petrecuți în exil, a ajuns în România în anul 1957. Mai târziu, confruntată cu opoziția propriilor apropiați față de credință, a fost pusă în situația de a alege între viața de familie și fidelitatea față de Dumnezeu, alegând să rămână statornică în credință.

Stabilită la Iași, Sfânta Mărturisitoare Blandina a dus o viață discretă, dedicată rugăciunii. A frecventat Catedrala Mitropolitană din Iași, unde s-a remarcat prin activitatea de traducere și transcriere a unor texte de rugăciune și prin ajutorul oferit celor aflați în dificultate. A trecut la Domnul în data de 24 mai 1971.

