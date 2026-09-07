Episcopul Veniamin: Trebuie să avem haina potrivită și să arătăm prin viața noastră că am primit harul lui Dumnezeu

„Trebuie să avem și haina potrivită, adică să arătăm prin viața noastră că am primit și păstrăm harul lui Dumnezeu”, a subliniat duminică Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, la Biserica „Sfântul Pantelimon” din Cahul, Republica Moldova.

Pornind de la pilda nunții fiului de împărat, Preasfinția Sa a arătat modul în care Dumnezeu ne aduce la El.

„Nu încetează să cheme. Îi trimite din nou pe slujitorii Săi, iar aceștia îi reprezintă pe prorocii pe care Dumnezeu i-a trimis să vestească voia Sa”.

„Mulți dintre aceștia au fost prigoniți și chiar omorâți pentru mărturia lor”, a spus ierarhul, explicând că refuzul invitației la ospăț este unul dintre modurile în care omul poate răspunde chemării lui Dumnezeu.

Haina de nuntă, chip al vieții în Hristos

Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat semnificația omului care a intrat fără haină de nuntă.

„Haina de nuntă ne amintește de haina harică pe care o primim la Taina Sfântului Botez. Sfântul Apostol Pavel spune: Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat (Galateni 3, 27). Prin Botez ne-am îmbrăcat în Hristos și am primit harul dumnezeiesc”.

„Nunta poate fi înțeleasă ca imagine a Bisericii, în care Hristos ne cheamă să intrăm și să rămânem în comuniune cu El. Dar nu este suficient doar să intrăm în Biserică și să ne numim creștini”, a adăugat Preasfinția Sa.

Totodată, Episcopul Basarabiei de Sud i-a îndemnat pe credincioși să transforme pilda evanghelică într-un exercițiu de cercetare personală: „Cuvintele Mântuitorului rămân pentru noi un îndemn și, în același timp, o responsabilitate: Că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși (Matei 22, 14)”.

Piatra de temelie a lăcașului de cult a fost pusă în 2021. Biserica a primit și al doilea hram închinat Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.