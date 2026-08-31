Episcopul Basarabiei de Sud a sfințit o troiță în cinstea eroilor români

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sfințit duminică o troiță ridicată în cinstea eroilor români în comuna Cania din Republica Moldova.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Toți Sfinții Români și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din localitate.

Troița realizată în stil maramureșean a fost amplasată în curtea bisericii parohiale în memoria ostașilor români jertfiți în vara anului 1941 în luptele de la Țiganca. Osemintele unor militari căzuți atunci au fost înhumate în gropi comune la Cania, Iepureni și Țiganca.

Preasfinția Sa a arătat că troița este atât un semn de cinstire a eroilor, cât și o mărturie a credinței în Înviere. Ierarhul a amintit și de Cimitirul Eroilor de la Mănăstirea „Înălțarea Domnului” din Stoianovca și de Cimitirul Eroilor de la Iepureni.

La slujbă au participat reprezentanți ai Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” și ai Societății Culturale „București–Chișinău”, veterani ai războiului de pe Nistru, deputatul român Alexandrin Moiseev și Anatolie Manole, primarul comunei Cania.

Pentru contribuția la ridicarea troiței, Preasfințitul Părinte Veniamin a oferit Diploma omagială a anului 2026 mai multor persoane implicate în proiect. Episcopul Basarabiei de Sud i-a mulțumit părintelui Vasile Burduja, parohul comunității, și tuturor celor care au contribuit la realizarea și amplasarea troiței, evidențiind preocuparea acestora pentru păstrarea memoriei eroilor și a valorilor ortodoxe și românești.

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Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud