Canonizarea Sfintei Mărturisitoarea Blandina a fost proclamată local la Iași: A arătat o smerenie adâncă

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina a avut loc duminică la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Evenimentul solemn s-a desfășurat la finalul Sfintei Liturghii, oficiată de un sobor de șapte ierarhi condus de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.

Tomosul Sinodal de proclamare a canonizării a fost prezentat de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor.

Prin actul oficial s-a hotărât ca „Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași să fie numărată între sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 24 mai în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în Sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române”.

Mesajul Patriarhului Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis la acest eveniment solemn un mesaj în care a evidențiat smerenia și ascultarea Sfintei Mărturisitoare Blandina.

„Sfânta Blandina a arătat o smerenie adâncă, săvârșind în închisoare, împreună cu verișoara ei, cele mai umilitoare lucrări, având permanent în minte cuvintele Domnului Iisus Hristos: Cel ce vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă (Marcu 10, 44)”.

„Astfel, ceea ce lumea socotea umilire, mărturisitoarea lui Hristos o îmbrăca în haina smereniei celei bineplăcute lui Dumnezeu, prefăcând lucrul cel mai de jos într-o lucrare tainică a iubirii de Dumnezeu și de aproapele”, a subliniat Patriarhul României.

Mesajul a fost prezentat de domnul Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul Sectorului Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale.

Credința puternică în Dumnezeu

La final, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a spus că pe Sfânta Blandina o definește credința puternică în Dumnezeu și în iubirea lui Dumnezeu față de lume.

„Credința arătată, după cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, prin cunoașterea celor nevăzute și dobândirea celor nădăjduite. Adică, arătând credința Sfintei Blandina ca fiind certitudine pentru prezența lui Dumnezeu în viața ei și în viața lumii. Și dobândirea celor nădăjduite în sensul că Împărăția Cerurilor și viața veșnică au fost trăite aici și în vremea ei, de Sfânta Mărturisitoare Blandina”.

„Curajul mărturisitor l-a arătat în Basarabia sau în Siberia, la București și la Iași. De aceea, se cuvine să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar minunat care se așază ca izvor de mângâiere în Duhul Sfânt, alături de Sfânta Parascheva, de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și de Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, venit la Iași tot de pe meleagurile sfinte ale Basarabiei”, a adăugat Mitropolitul Teofan.

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași s-a născut în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuți, județul Hotin, din Basarabia, în familia preotului Zaharia și a preotesei Serafima Popovici.

A urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare și s-a căsătorit în 1926 cu inginerul Gheorghe Gobjilă, împreună cu care a avut un fiu, Vladislav. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia, într-un calvar de 15 ani de suferință.

În 1957 a ajuns în România. Fiul și nora sa, ostili credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința, rămânând fără adăpost și ajungând la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină.

A devenit o prezență discretă dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, dedicându-și timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Sfânta Mărturisitoare Blandina a trecut la cele veșnice în 24 mai 1971.

Proclamarea generală a Sfintei Blandina și a celorlalte 15 sfinte femei canonizate de Sfântul Sinod în 2025 a avut loc în data de 6 februarie la Catedrala Patriarhală din București.

